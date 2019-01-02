Uzaya Lahmacun Gönderdik ! W/ Refika

Merhaba arkadaşlar bu hafta oldukça ilginç, astronomik ve aynı zamanda gastronomik bir video ile sizlerleyiz.

Merhaba arkadaşlar bu hafta oldukça ilginç, astronomik ve aynı zamanda gastronomik bir video ile sizlerleyiz. Refika'nın mutfağında lezzetli olduğunu düşündüğümüz 10 adet lahmacun yaptık ve bunları uçan balonlarla uzaylı dostlarımıza gönderdik. Umarız onlar lahmacunlarımızı sizler de bu videoyu beğenirsiniz.



İyi Seyirler.

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