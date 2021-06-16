Uzaya Mürekkep Balığı ve Kurtçuk Gönderildi - Son Dakika

Daha iki gün önce yemeye doyamadığım en sevdiğim deniz ürünü kalamardan bahsederken telefonum ilginç bir haber çıkardı karşıma. Her ne kadar telefonlarla ilgili haberlerimiz aksini iddia etse de telefonum oldukça akıllı.

"Mürekkep balığı ve minik kurtçuklar NASA ve SpaceX tarafından uzaya gönderildi."

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen bir roket geçtiğimiz hafta Florida'dan yola çıktı.

Detaylara gelirsek: Yavru mürekkep balıkları, SpaceX Falcon 9 ile yolculuk yaptı. Sebebi ise mikro yerçekiminin hayvan mikrop etkileşimlerine etkisini araştırmak. Deneyler ilginç olacak kesin çünkü bu minik canlı (euprymna scolopes) deniz altında içinde vibrio fischeri denilen bir bakteri barındırıyor ve bu bakteri mürekkep balığına tehlikelerden korunmak için fosforlu bir ışık yayarak tehlikelere karşı - özellikle bu canlı ile beslenen yırtıcı hayvanlara karşı - kamuflaj sağlamaya yardımcı oluyor.

IŞILDAMASI ARAŞTIRILACAK

Bilim insanları şimdi bu süreci Uluslararası Uzay İstasyonu'nda izleyecek ve yerçekimsiz ortamın bu canlının ışıldamasına etkisini araştıracak.

Mürekkep balığı bir yana bir de mikroskopik nematodlar diye bilinen minik mikroskobik kurtçuklar da Exter ve Nothingham Üniversiteleri tarafından verilen izinle yola çıktılar.

Oldukça küçük ve hareketli bu canlılar öğrendiğimize göre insanlarla ortak birçok biyolojik özelliğe sahipler. En önemli benzerlik de uzayda iken kaslarını yitirmeleri.

Bilim insanları bu kurtçukları incelerken kas kaybına sebep olan molekülleri bulmaya çalışacaklar. Bu bilgiyi kullanarak gelecekte genetik hastalıklara tedavi yöntemleri geliştirmeyi bile amaçlıyorlar. Örneğin bu bilgiden yola çıkılarak kasların zayıflamasına sebep olan kas distrofisine bir çare bulunabilir.

En önemli sebeplerden bir diğeri de sizler de tahmin etmişsinizdir zaten, daha önce de bahsettiğimiz gibi uzun süreli uzay görevlerinde insanların kaslarının çıkardığı problemlere çözüm getirip, uzayda insan sağlığı ve güvenliği için büyük bir adım atılmasına yardım etmek.