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Uzayda Düğünün Bedeli 125 Bin Dolar - Son Dakika

Uzayda Düğünün Bedeli 125 Bin Dolar

17.08.2021 09:28
Uzayda Düğünün Bedeli 125 Bin Dolar, System.String[]

Uzayda evlenir miydiniz?

Uzayda evlenir miydiniz? Çiftler düğünlerini 2024 yılına kadar Dünya'nın 30 kilometre üzerinde stadyum büyüklüğünde bir balonla taşınan bir kapsülün içinde yapabilirler, ancak biletler size 125.000 $' a mal olacak.

Şanslı uzay yolcuları artık Space Perspective'in lüks kapsüllerinde 2024'ten itibaren uçuş rezervasyonu yapabilir.

Futbol stadyumu büyüklüğündeki uzay balonları, dairesel yolcu kapsülünü uzayda 'sakin bir şekilde' taşıyacak.

Florida merkezli Space Perspective firması, grup etkinlikleri ve düğünlerin şimdiden ilgi gördüğünü iddia ediyor.

İlk müşteri uçuşlarını 2024'te ve bir sonraki yıl 125.000 dolarlık biletlerle gerçekleştirecek.

Çiftler, 2024 yılına kadar deniz seviyesinden 30 kilometre yükseklikte yüzen futbol stadyumu büyüklüğünde bir uzay balonunun taşıdığı kapsülün içinde düğünlerini yapıyor olabilir.

Florida merkezli firması şu anda, yolculara Dünya'nın 'çılgın' manzaralarını hediye edecek. Firma, 125.000 $ (91.000 £) karşılığında kapsüllerde uçuşlar satıyor.

2025 İÇİN REZERVASYON YAPABİLİRSİNİZ

Firmanın dev uzay balonları tarafından taşınan kapsüller, altı saat sürecek bir yolculuk için gezegenimizin yüzeyinin 100.000 fit (19 mil) üzerindeki stratosfere sekiz kişiye kadar götürecek.

Haziran ayının sonunda uçuş satışına başlayan firmaya göre, müşteriler grup etkinlikleri için zaten tüm kapsülleri satın aldı ve hatta bazıları düğünlerini orada yapmak istiyor.

Firmanın iddiasına göre, diğerleri dönüm noktası olan doğum günlerini bir kapsülde kutlayabilir veya kurumsal bir etkinliği 'yeni zirvelere' taşıyabilir.

Yolcular, banyo, bar ve yerleşik Wi-Fi ile birlikte gelen kapsülün içindeyken, 360 derecelik Dünya manzarasında gözlerine ziyafet çekebilecekler.

Haziran ayında, şirketin test aracı Neptune One, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nin bitişiğindeki Space Coast Spaceport'tan başarıyla fırlatıldı.

Space Perspective, karı koca ekibi Taber MacCallum ve Florida merkezli Jane Poynter tarafından yönetiliyor ve yakın zamanda Observer ile uçuşların satışa çıkmasından bu yana gördükleri ilgiyi anlatıyor.

Firmanın web sitesine göre, 2024 için uzay uçuşları tükendi ancak müşteriler 2025 için koltuklarını rezerve edebilirler.

Firma, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan ve roketler yerine bir uzay balonuyla nazikçe uçurulan sıfır emisyonlu kapsüle binmenin 'uzayın heyecanını ve sakinliğin rahatlığını' sunduğunu iddia ediyor.

Uzay Perspektifi rahatlama ile ilgili olacak - yükseliş ve iniş sırasında saatte sadece 12 mil hızla hareket edecek.

"Çılgınca olacak!" dedi Poynter. "Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıyoruz. 30 km. irtifaya çıkmak yaklaşık iki saat sürer."

"Yükseliş sırasında her yönden üzerindeki tuşlar vasıtasıyla 450 mil kadar uzağı görebileceksiniz, böylece tüm Florida yarımadasını, Bahamalar'ı ve Meksika Körfezi'ne kadar görmek mümkün olacak."

"En yüksek irtifada, uzayın toplam karanlığını ve aynı zamanda Dünya'nın eğriliğini, astronotların her zaman bahsettiği ikonik, ince mavi çizgiyi göreceksiniz."

"Uçuş boyunca yolculara kahvaltı verilecek, içecek sipariş edebilecek ve seçkin manzaraların tadını çıkarırken pelüş koltuklarında arkalarına yaslanabilecekler."

Firma, parlamayan pencerelerin kapsülün içinden mükemmel fotoğraf çekme fırsatı sağlayacağını iddia ediyor.

Balonlar, uzayda 20 ila 30 mil uzakta birbirlerini görebilecek ve aynı zamanda yerdeki insanlar tarafından da görülebilecekler.

Yere dönme zamanı geldiğinde dev balon sönmeye başlayacak ve kapsül sonunda büyük bir su kütlesine iniş yapacak.

Poynter ayrıca hem fiziksel hem de finansal olarak 'uzaya gitmek için en erişilebilir yolu' sağlamak istediklerini söyledi.

"Açıkçası, 125.000 dolar hala herkes için pek ulaşılabilir miktar değil ama kesinlikle bir Virgin uçuşuna veya başka herhangi bir uzay şirketine gitmekten çok daha ucuz."

"Vizyonumuz sadece birkaç kişiyi uzaya götürmek değil. Binlerce, nihayetinde milyonlarca insanı uzaya götürmek istiyoruz. Bunu yapabilmek için doğru fiyatlandırmamız gerekiyor."

ABD'DEN AVRUPA'YA GİTMEK GİBİ!

MacCallum'a göre gelecekte uzaya gitmek "Avrupa'ya gitmek" gibi olacak.

"Herkesin bunu yapan birini tanıdığı sıradan şeylerden biri olacak" dedi.

Space Perspective, sırasıyla Sir Richard Branson, Jeff Bezos ve Elon Musk tarafından yönetilen Virgin Galactic, Blue Origin veya SpaceX'i rakip olarak görmüyor, çünkü sağlayacağı deneyim 'tamamen farklı' olacak.

Ancak güvenlik sorunlarını ve düzenleyici sorunları tartışmak ve 'öğrenilen dersleri paylaşmak' için haftalık çağrılar aracılığıyla SpaceX ve Blue Origin ile birlikte çalışıyor.

Çift ayrıca, Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in ticari uzay uçuşları için istediği fiyattan 125.000 doların daha ucuz olduğuna dikkat çekti.

Blue Origin, 2018'de roketinde uzaya yolculuk için yolculardan en az 200.000 dolar talep etmeyi planladığını söylemişti.

MacCallum, Observer'a Space Perspective'in uzay balonlarının Virgin Galactic ve SpaceX ile tamamen aynı şekilde düzenleneceğini söyledi.

Space Perspective şu anda Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) bir fırlatma lisansı almak için çalışıyor.

MacCallum, "Yapmamız gereken bazı değişiklikler var, çünkü elbette, bu düzenlemeler roketler düşünülerek tasarlandı ve bir balonumuz var, bu yüzden biraz uyarlama gerekiyor" dedi.

Blue Origin, Apollo 11'in aya inişinin 52. yıldönümü olan 20 Temmuz Salı günü ilk mürettebatlı görevini uzaya göndermeyi planlıyor.

Hem Blue Origin hem de Amazon'un milyarder kurucusu Jeff Bezos, kardeşi Mark'ın yanı sıra 18 yaşındaki Hollandalı öğrenci Oliver Daemen ve 82 yaşındaki Amerikalı havacı Wally Funk ile birlikte gemide olacak.

Bezos, Blue Origin New Shepherd roketiyle Dünya yüzeyinden 66 mil yüksekliğe uçacak ve onu 11 Temmuz'da uzaya uçan milyarder rakibi Sir Richard Branson'dan 13 mil daha yükseğe gönderecek.

Uzayda Düğünün Bedeli 125 Bin Dolar

Blue Origin, Florida, dolar, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Uzayda Düğünün Bedeli 125 Bin Dolar - Son Dakika


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