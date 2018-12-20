Son Dakika Haberleri: Uzayda En Uzun Süre Kalan Avrupalı Oldu

Uzayda En Uzun Süre Kalan Avrupalı Oldu

1 saat önce

SABAH saatlerinde Kazakistan'a inen 42 yaşındaki Gerst, kapsülden çıkar çıkmaz doktor kontrolünden geçirildi.

Uzayda En Uzun Süre Kalan Avrupalı Oldu, System.String[]
SABAH saatlerinde Kazakistan'a inen 42 yaşındaki Gerst, kapsülden çıkar çıkmaz doktor kontrolünden geçirildi. Gerst'in ilk yaptığı ise çay içmek oldu. Ailesini özlediğini söyleyen astronot, "Ben çok iyiyim. Yeniden ailemi göreceğim için çok mutluyum. Ailemle birlikte Noel'i kutlayacağız. Ancak uzayda henüz misyonumuzu tamamlamadık. Bilimsel araştırmalar için hala yapacak çok işimiz var" dedi. Gerst, 198 gün dünyadan uzak kaldığı için Almanya'daki ilk günlerinde spor yapacak. Uzmanlar eşliğinde düzenli olarak antrenmanlara tabi tutulacak. Günlük hayata alışması için bir dizi testten geçirilecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:48 

Sabah, Kazakistan, Güncel
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