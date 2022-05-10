Uzayda ilk TikTok paylaşımı yapıldı! - Son Dakika
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Uzayda ilk TikTok paylaşımı yapıldı!

10.05.2022 14:26
Uzayda ilk TikTok paylaşımı yapıldı!

Son yılların popüler sosyal medya platformu TikTok'un kullanım sınırları, gün geçtikçe artıyor. Platform, şimdi de uzayda!

Sosyal medya kullanımı, son yıllarda büyük oranda artmaya başladı. Öyle ki büyük şirketler ve kuruluşlar bu alanı önemsedikleri için kendi profillerini oluşturuyor. Öte yandan dünyanın her yerinde kullanılan sosyal medya, dünya sınırlarını da aştı.

ESA astronotu Samantha Cristoforetti, ilk ISS TikTok paylaşımını yaptı

Son yılların hızla yükselen platformu TikTok, artık Dünya'nın dışında da kullanılır oldu. Uzaydaki ilk TikTok paylaşımı Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Samantha Cristoforetti'den geldi. Cristoforetti, SpaceX'in Crew-4 misyonunun bir parçası olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunuyor.

Görev için 27 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Samantha Cristoforetti, 88 saniyelik bir paylaşımla hem sosyal medya hem de uzay tarihine geçmiş oldu. Daha önce ISS'den birçok video ve paylaşım geldi. Ancak bu paylaşım TikTok açısından bir ilk oldu.

Öte yandan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), görevdeki son yıllarını yaşıyor. Neredeyse 24 yıldır insanlığın uzaydaki yuvası olan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için yolun sonuna gelindi. Şimdiden alternatifler için çalışmalara başlayan NASA, ISS'i geride bırakma planlarını detaylandıran bir rapor yayınladı.

Uzayda ilk TikTok paylaşımı yapıldı!

Rapora göre ISS, 2030 yılında imha edilerek görevine son verilecek. İmha işlemi için NASA, istasyonun kendi motorlarını ve kendisine bağlı araçları ateşleyerek yörüngesini bozma işlemini gerçekleştirecek. Bir yıl sonra Ocak 2031'de istasyon, sürüklenmenin atmosfere inişini hızlandırdığı dönüşü olmayan noktadan geçecek.

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Uluslararası Uzay İstasyonu, Avrupa Uzay Ajansı, Medya, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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