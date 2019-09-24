Uzayda inatlaşma dünyanın sonunu getirir

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin toplumda bilime duyarlılığı artırmak, çocuk ve gençlere bilimi sevdirmek adına kentte kazandırdığı vizyon projesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) alanında uzman isimleri Bursalı bilim meraklıları ile buluşturmaya devam ediyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)'da görev yapan Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gençlere bir araya geldi. Dünyanın en büyük uzay araştırma merkezi NASA'daki derin uzay çalışmalarına ilişkin bilgi veren Dr. Yıldız, ulus devletlerin uzay araştırmalarına ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu. Olası bir dünya savaşı halinde insanoğlunun uzaya ilişkin tüm çabalarının boşa çıkabileceği endişesini taşıdığını ifade eden Yıldız, ''Artık ülkeler uzay yatırımı yapıyorlar, uzay ile ilgili önemli silahlar geliştiriyorlar. Bir süper güç, uzaydaki herhangi bir ülkenin uydusunu parçalarsa ve bu ülkeler arasında bir inatlaşmaya dönüşürse,uzayda çok büyük bir çöplük oluşacak. Yakın dünya o kadar çok kirlenir ki bir daha uydu fırlatamaz ve uzaya çıkamaz hale geliriz. Gelişmiş ülkeler arasındaki olası bir savaş dünyayı taş devrine götürebilir" dedi.

DÜNYANIN SONU MU GELİYOR?

Osmangazi Salonu'nda gerçekleşen söyleşide dünyanın fizyolojik sonunun gelmesinin enerji kaynağı Güneş'e bağlı olduğunu belirten Yıldız, basit bir hesapla 5 milyar yıl daha Güneş'e ömür biçildiğini ancak bu süreyi insanoğlunun bilinçsiz tutum ve tavırlarla çok kısaltabileceğine dikkat çekti. NASA'daki uzay misyonlarına ilişkin de önemli bilgiler paylaşan Yıldız,Mars araştırmalarına ilişkin yeni gelişmeleri de paylaştı. Yıldız, 17 Temmuz 2020'de fırlatılacak yeni Mars aracının yapımının tamamlanmak üzere olduğunu ve 18 Şubat 2021'de yeni aracın Jezero kriterine ulaşacağını ifade etti.

NEDEN BİZ DE AY'A GİTMEYELİM?

Türkiye'deki uzay çalışmalarını da değerlendiren Dr. Yıldız, yeni kurulan Türk Uzay Ajansı'nın başarılı işlere imza atacağına inandığını söyledi. Ajansın projelerini merak ettiklerini dile getiren Yıldız, 'Umarım ki başarılı olunur. Belki Ay'a kendi aracımızı göndermekle başlarız ve daha sonra bu ivme kazanır." İfadelerini kullandı.

GUHEM ÖNEMLİ BİR PROJE

Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği ve TÜBİTAK koordinasyonunda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) işbirliğiyle yürütülenve tamamlandığında Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ilk 5 tesisi arasına girecek olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi projesini önemsediğini ifade eden Yıldız, 'Bursa'nın ilk astronotu uzaya gönderme planı yapması ve bu konularda çabalıyor olması güzel bir şey. Projenin sürdürülebilirliği önemli. Bu bir şeylere kapı açıp devamı gelecek mi? Bir sonraki adım ne olacak? Uzay bilimleri konusunda Bursa'ya elimden gelen her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumu da belirtmeliyim" diye konuştu.

UZAY KÜLTÜRÜ ZAMANLA OLUŞUR

'Derin Uzay'da Bilim' söyleşisi ile uzay meraklılarının sorularını da yanıtlayan Yıldız, Türkiye'de gençlerin uzaya ilişkin merakının kendisini umutlandırdığını ve uzay çalışmalarının başarılı olabilmesinin en önemli kriterinin merak ve insan gücü olduğunu ifade etti.Yıldız " Türkiye'de uzay çalışmaları çok değil. Bunun en büyük sebebi de uzay konusunda çalışan çok fazla insan olmaması. Türkiye'de bin kişi uzay ile ilgili işlerde çalışıyorsa, ABD'de bu sayı 300 bin. Bu sayı artarsa artık bizde de bir şeyler olmaya başlar. Zaman içinde uzay kültürü oluşur" dedi.

Bir saati aşan söyleşinin ardından Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Fehim Ferik,gençlerle tecrübelerini paylaşan Dr. Umut Yıldız'a teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın selamını salonu dolduran gençlere ileten Ferik, ünlü astrofizikçi Yıldız'a günün anısına İznik çinisi takdim etti.