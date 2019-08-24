Uzayda işlenen ilk suç iddiası: Astronot, boşanma davası açan eşinin banka hesabına girdi

NASA, bir astronotun boşanmak üzere olduğu eşinin banka hesabına Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) eriştiği iddiasına soruşturma başlattı. Söz konusu olayın uzayda işlenmiş ilk suç olabileceği belirtiliyor.



NASA astronotu Anne McClain, altı aylık uzay görevi süresince kendisine boşanma davası açan Amerikalı eşi Summer Worden'ın banka hesabına girdiğini kabul etti. New York Times'a röportaj veren McClain, oğullarının vekaleti için eşinin hesabında yeterince parasının olup olmadığını kontrol etmek istediğini, fakat bunu kötü bir amaçla yapmadığını savundu.