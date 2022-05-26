Uzayda kriz büyüyor: Gezegenin iletişim ağı tehlikede!

Araştırmacıların uzayla ilgili araştırmaları gün geçtikçe daha da genişliyor. İnsanlığın gün geçtikçe uzaya daha da açılmasıyla ilgili en büyük tehdit ise Dünya yörüngesindeki enkazlar. Enkazlar, gün geçtikçe daha da artıyor. Bu ayın başında düzenlenen bir konferanstaki panelde, üç uzman açıklama yaptı. Açıklamalarında, sorunu ve olası çözümleri belirtti.

Uydu sayısının artması bekleniyor

Ars Frontiers konferansındaki bir panelde kıdemli analist Caleb Henry, enkaz sorunuyla ilgili açıklama yaptı. Henry, enkaz sorununun neredeyse uzay yolculuğu kadar eski olduğunu belirtti. 1960'lı yıllardaki bir Uzay Yarışı sırasında, Sovyetler Birliği ile ABD, yörüngeleri dikkate almadan roket fırlattı.

Son zamanlarda ise devletler, uzay yönetimi konusunda daha da sorumlu bir davranış sergiliyor. Bu nedenle fırlatmadan sonra uçmalarına izin vermek yerine, onları Dünya atmosferine geri döndürmek için yakıt ayırıyor. Ancak enkaz sorunu, kullanılmış roket aşamalarının da ötesine geçti. Henry bu konuyla ilgili şu sözleri söyledi:

Bir şeyleri uzaya koyduğunuzda, çoğu çöpte olduğu gibi, öylece ortadan kaybolmazlar. Uzaydaki çöpler biyolojik olarak parçalanamaz. Sonuç olarak elimizde 10 santimetre veya daha büyük on binlerce büyük enkaz var. ve sonra kime sorduğunuza bağlı olarak, 10 santimetrenin altında milyonlarca parça var, birçoğu düşük Dünya yörüngesinde.

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Uzay enkazının oluşmasında etkili bir başka faktör ise uydu karşıtı testler tarafından oluşturulan yüz binlerce enkaz. Rusya, ABD, Çin ve Hindistan, karadan uzaya füze testleri gerçekleştirdi. Bunun nedeni ise diğer devletlerin uydularını düşürme yeteneğini göstermek oldu.

Son olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nu tehdit eden Rus gösterisinden sonra ABD, bu testleri bitirme sözü verdi. Bununla birlikte diğer ülkelere de çağrı yaptı. Ancak açıklamalara göre mevcut enkazda yeni bir sorun var.

Uydu Endüstrisi Birliği'nin politika direktörü Therese Jones'a göre, zaten kalabalık olan yörüngelerdeki uydu sayısının artması bekleniyor. Jones, önümüzdeki yıllarda binlerce uydunu fırlatılacağını söyledi. Aynı zamanda şu anda yörüngede yaklaşık 5 bin uydu olduğunu da belirtti.

Uzay enkazı sorununu çözmek mümkün mü?

Astroscale küresel pazarlama iletişimlerinden sorumlu başkan yardımcısı Dave Hebert, sorunun çözümündeki engelin yalnızca teknik olmadığını belirtti. Teknik engelin yanı sıra ekonomik ve politik zorluklarında olduğunu söyledi.

Uzay enkazının düzenlenmesi, düşük şekilde BM Dış Uzayın Barışçıl Kullanımları Komitesi'ne ait. Ancak bu durum fikir birliğine dayalı bir organizasyon olarak yer alıyor. Bu durumda da Rusya, Çin veya ABD kabul etmediği takdirde hiçbir değişiklik olmuyor.

Therese Jones, şu anda mevcut olan her şeyin uzun süreli olarak sürdürülebilecek yönergeler olduğunu söyledi. Bundan dolayı da ABD hükümetini başka adımlar atmaya çağırdı. Ayrıca sözlerine şunları ekledi:

Bence bu iş gerçekten ABD hükümeti tarafından ikili ve çok taraflı bazda, eşgüdüm ve yönetim konusunda, aynı fikirde olan ülkelerle bir yere varmak için yapılmalı. ve bir kez diğer ülkeleri kayıt yaptırmaya başladığımızda, o zaman Rusya ve Çin'in imzalamasalar bile, dolaylı olarak bağlı olduğu uzayda normal bir davranış haline geliyor. Bu yüzden bence gitmemiz gereken yer orası.

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