Uzayda kurabiye pişirdi - Son Dakika
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Uzayda kurabiye pişirdi

6 saat önce

ABD'li astronot Christina Koch uzay istasyonunda kurabiye pişirdi.

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ABD'li astronot Christina Koch uzay istasyonunda kurabiye pişirdi. Uzay kurabiyesi uzayda pişirilen ilk yiyecek olarak kayıtlara geçti.

Astronot Koch, Kasım ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Zero G fırın ile kurabiye hamuru kullanarak 'uzay kurabiyesini' pişirdi. Ayrıca, yerçekimi olmayan ortamda yiyecek pişirmek için tasarlanan Zero G fırını başarıyla test edilmiş oldu. Astronotlar toplamda 5 kurabiye pişirirken Astronot Koch, "Bu yıl Noel Baba için uzay kurabiyesi ve süt hazırladık" ifadesiyle uzay kurabiyesinin resmini sosyal medyadan yayınladı. Kalan kurabiye hamuru ve fırın 7 Ocak'ta dünyaya geri gönderildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:48 Kaynak: DHA
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