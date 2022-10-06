Maliyetler açıklandı: Uzayda bile reklam göreceğiz! - Son Dakika
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Maliyetler açıklandı: Uzayda bile reklam göreceğiz!

06.10.2022 22:22
Maliyetler açıklandı: Uzayda bile reklam göreceğiz!

Uzayda reklam gösterme projesi üzerinde çalışan Rus araştırmacılar, reklam yerleştirmek için gereken maliyetleri açıkladı.

Günümüzün en iyi reklam yollarından biri olduğuna inanılan sosyal medya platformları, yerini gökyüzüne bırakıyor. Uzaya reklam yerleştirmek için çalışmalar devam ederken, ödenmesi gereken maliyet de açıklandı. İşte ayrıntılar…

Uzayda reklam dönemi başlıyor!

Rusya'nın Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ve Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, uzun zamandır uzaya reklam yerleştirme fikri üzerinde çalışıyorlardı. Söz konusu araştırmacılar, maliyet hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Maliyetler açıklandı: Uzayda bile reklam göreceğiz!

Araştırmacıların paylaştığı bilgilere göre uzaya 50 adet 12U CubeSat uydusu gönderilecek. Takım halinde olacak CubeSat'lar, birleşerek bir reklam yazısı oluşturacak. Gökyüzünden görülebilecek reklam uyduları, güneşin yörüngesinde kalarak ışıltılı bir şekle bürünecek.

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Reklam için kullanılacak 50 adet 12U CubeSat uydularının yerleştirilme maliyetinin 65 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu meblağın 48,7 milyon doları uydu üretimlerine gidiyorken, 11.5 milyon dolarlık uzaktan destek ve mühendislik masrafları olacağı da tahminler arasında.

Maliyetler açıklandı: Uzayda bile reklam göreceğiz!

Yapılan araştırmalara göre kazanılacak para, uyduların göründüğü ülke ve şehre göre değişkenlik gösterecek. Hareket edecek uydular, farklı şehirlerden de görülebilecek. Günlük 2 milyon dolar civarında gelir elde edilmesi bekleniyorken, maliyetin bir ay içerisinde karşılanacağı belirtiliyor. İlave olarak araştırmacılar, uzaya gönderilecek reklam uydularının hazırlandığını ifade ediyor.

Instagram, Keşfet'i reklam yuvası yapıyor!

Reklam çılgınlığı uzay dışında Instagram'ı da vurdu. Dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Mark Zuckerberg, Meta'nın gelirlerinde yaşanan düşüşün acısını kullanıcılardan çıkarmayı planlıyor. Ortaya çıkan son sızıntılara göre yapılacak ilk değişiklik de Instagram içerisinde özellikle Keşfet ekranında daha fazla reklam oynatmak olacak.

Maliyetler açıklandı: Uzayda bile reklam göreceğiz!

Instagram her ne kadar fotoğraf paylaşılan bir platform olarak doğmuş olsa da TikTok, Snapchat ve Vine gibi uygulamaların rekabeti sonucunda günümüzde video paylaşım ortamı haline geldi. Öyle ki her geçen gün Keşfet başta olmak üzere tüm paylaşımlarda videoları daha fazla öne çıkarıyor.

Şu anda test süreci devam eden yeni özellikle birlikte 4 ila 10 saniye arasında olan ve sonra otomatik bir şekilde sıradaki paylaşıma geçen, izlemesi zorunlu olmadığı için geçebileceğimiz görsel veya video şeklinde reklamlar Keşfet sekmesinin en başında yer alacak.

Maliyetler açıklandı: Uzayda bile reklam göreceğiz!

Pekala, sizler uzaya reklam yerleştirilmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Moskova, Rusya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Maliyetler açıklandı: Uzayda bile reklam göreceğiz! - Son Dakika

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