Uzayda 'trafik kazası' son anda önlendi: Avrupa uydusu manevra yaparak Musk'ın uydusuna çarpmadı

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Aeolus uydusu son anda yaptığı manevra ile Elon Musk'un kurucusu olduğu SpaceX şirketinin uydularından birine çarpmaktan son anda kurtuldu.



ESA'nın Twitter'den yaptığı paylaşımda, Aeolus'un SpaceX'in Starlink uydularından birine çarpmamak için daha yüksek yörüngeye çıktığını açıkladı. Bu oldukça nadir görülen bir durum. ESA, tarihinde ilk kez kaçınma manevrasına başvurduğunu bildirdi.