Son Dakika Haberleri: Uzayda 'trafik kazası' son anda önlendi: Avrupa uydusu manevra yaparak Musk'ın uydusuna çarpmadı
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Uzayda 'trafik kazası' son anda önlendi: Avrupa uydusu manevra yaparak Musk'ın uydusuna çarpmadı

6 saat önce

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Aeolus uydusu son anda yaptığı manevra ile Elon Musk’un kurucusu olduğu SpaceX şirketinin uydularından birine çarpmaktan kurtuldu.

Uzayda 'trafik kazası' son anda önlendi: Avrupa uydusu manevra yaparak Musk'ın uydusuna çarpmadı, System.String[]

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Aeolus uydusu son anda yaptığı manevra ile Elon Musk'un kurucusu olduğu SpaceX şirketinin uydularından birine çarpmaktan son anda kurtuldu.


ESA'nın Twitter'den yaptığı paylaşımda, Aeolus'un SpaceX'in Starlink uydularından birine çarpmamak için daha yüksek yörüngeye çıktığını açıkladı. Bu oldukça nadir görülen bir durum. ESA, tarihinde ilk kez kaçınma manevrasına başvurduğunu bildirdi.

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Avrupa Uzay Ajansı, Elon Musk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:38 
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