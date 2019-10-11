Uzayda yürüyen ilk insan hayatını kaybetti
18 dakika önce
Uzayda ilk yürüyen adam olarak bilinen Rus Kozmonot Alexei Leonov, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:55 Kaynak: DHA
Uzayda ilk yürüyen adam olarak bilinen Rus Kozmonot Alexei Leonov, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Leonov, 1965 yılında uzay aracından çıkarak 12 dakikalık bir uzay yürüyüşü yapmıştı. Bu sebeple tarihe geçen Leonov, Sovyetler Birliği kahramanı olarak anılıyordu.
Leonov'un cenaze töreninin 15 Ekim'de düzenleneceği açıklandı.
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