Son Dakika Haberleri: Uzayda yürüyen ilk insan hayatını kaybetti
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Uzayda yürüyen ilk insan hayatını kaybetti

18 dakika önce

Uzayda ilk yürüyen adam olarak bilinen Rus Kozmonot Alexei Leonov, 86 yaşında hayatını kaybetti.

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Uzayda ilk yürüyen adam olarak bilinen Rus Kozmonot Alexei Leonov, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Leonov, 1965 yılında uzay aracından çıkarak 12 dakikalık bir uzay yürüyüşü yapmıştı. Bu sebeple tarihe geçen Leonov, Sovyetler Birliği kahramanı olarak anılıyordu.

Leonov'un cenaze töreninin 15 Ekim'de düzenleneceği açıklandı.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:55 Kaynak: DHA
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