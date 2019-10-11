Son Dakika Haberleri: Uzayda yürüyen ilk insan yaşamını yitirdi
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Uzayda yürüyen ilk insan yaşamını yitirdi

51 dakika önce

Rusya'nın Voshod uzay görevi kapsamında 1965'te ilk "uzay yürüyüşünü" gerçekleştiren kozmonot Alexey Leonov'un hayatını kaybettiği bildirildi.

Uzayda yürüyen ilk insan yaşamını yitirdi, System.String[]

Rusya'nın Voshod uzay görevi kapsamında 1965'te ilk "uzay yürüyüşünü" gerçekleştiren kozmonot Alexey Leonov'un hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus uzay araştırma ajansı ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamada, 85 yaşındaki Leonov'un Moskova'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Leonov, Rusya'nın Voshod 2 uzay aracının yörüngesi seferi sırasında yaptığı uzay yürüyüşüyle uzay boşluğunda hareket eden ilk insan olarak tarihe geçmişti.

Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:32 Kaynak: AA
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