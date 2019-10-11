Uzayda yürüyen ilk insan yaşamını yitirdi
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Rusya'nın Voshod uzay görevi kapsamında 1965'te ilk "uzay yürüyüşünü" gerçekleştiren kozmonot Alexey Leonov'un hayatını kaybettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:32 Kaynak: AA
Rusya'nın Voshod uzay görevi kapsamında 1965'te ilk "uzay yürüyüşünü" gerçekleştiren kozmonot Alexey Leonov'un hayatını kaybettiği bildirildi.
Rus uzay araştırma ajansı ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamada, 85 yaşındaki Leonov'un Moskova'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
Leonov, Rusya'nın Voshod 2 uzay aracının yörüngesi seferi sırasında yaptığı uzay yürüyüşüyle uzay boşluğunda hareket eden ilk insan olarak tarihe geçmişti.
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