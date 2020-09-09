Uzayda Zaman Dünya'dan Farklı Mı? - Son Dakika

Berkay Akıncı, 'Biliyor Musun' köşesi için sordu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden araştırma görevlisi Ekrem Murat Esmer, yıldızlar ve gezegenlerle ilgili yanıtladı.

Neden uzayda yaşam için su arıyoruz?

Canlılığın yaşamı için başka bir sıvıya ihtiyaç olan canlı olabilir mi belki var ama büyük soru işareti. Elimizde başka bir örnek yok. Materyal bilgimizde Suyun canlılığın için mantıklı olduğunu gösteriyor. Suyun peşinden gitmek bu anlamda mantıklı

Doğal uydular neden gezegen olarak sayılmıyor?

Gezegenin tanımı hala tartışma konusu. Bir cisim yıldız olmayan bir cismin etrafında dolandığına veriliyor. Uydumuzun Dünya'nın etrafında dolandığını biliyoruz ama Güneş'in etrafında dolanmıyor. Yörüngesel özellikleri dolasıyla Dünya'dan farklı. Kaçak gezegenler var. Hiçbir yıldızın etrafında dolanmadan Evren'de dolaşıyor. Çekirdeği ve küresel şekli olan her şey gezegen değildir.

Ay'ın arka yüzünü neden görmüyoruz?

Ay aslında çok büyük. Jüpiter'in, Satürn'ün uyduları çok küçükler. Ay, diğer uydulara bakıldığında büyük kalıyor. Ay ilk oluştuğu zaman Dünya'ya daha yakın konumda, döneme dolanma kitlenme dediğimiz olay henüz yaşanmamış. Gelgit etkileşimleri nedeniyle dolanması durmuştur. Ay, Dünya'yı yavaşlatarak etkiliyor.

Ay nasıl oluştu?

Dünya'nın ilk oluşum zamanları Mars büyüklüğünde bir cismin çarpması dağılan materyalin iç içe geçip şimdiki Dünya'yı oluşturması ama uzaya kaçan materyalin Dünya'nın etrafında halka oluşturması… İşte ardından da bu halkadaki materyal Ay'ı oluşturmuştur.

Dünya'nın dönüşünü biz neden hissetmiyoruz?

Şöyle düşünelim, lunaparkta roller coster'a bindik. Roller costerdaki gibi hissetseydik, çoktan fırlattırılmıştık olurduk. Biz de Dünya ile birlikte bu hareketi yapıyoruz. Bu hareketle birlikte tersi bir hareket yapıyoruz. Dünya'da kütle çekimi var. Merkezçil ivmenin zamanı çok fazla değişmiyor. Roller costerdaki bir tur atmamızın saniyeler sürmediği için iç organlarımızda etkilenmiyor.

Uzayda zaman Dünya'dan farklı mı?

Genel görelilik gereği kütle çekiminin farklı olduğu zamanlarda zaman farklı akıyor. İkizler paradoksunda hızlı hareket eden ikiz daha az yaşlanıyor. Bunda özel görelilik oluyor. Bunun ispatında yörüngedeki yapay uydularından ispat ediyoruz. Yapay uydular o kadar hızlı hareket etmiyorlar ama oradaki saatlerle Dünya'daki saatler arasındaki zaman farklı gözlemlenebiliyor.

Evren genişleniyor mu?

Evrenin genişlemesi yaklaşık 100 yıldır biliniyor. Hubble'nın gözlemlerinden bize göre hareketlerinden gözlemleniyor. Birbirine kütle çekim kuvveti olmayan tüm cisimler birbirinden uzaklaşıyor.