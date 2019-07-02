Son Dakika Haberleri: Uzaydaki küf sporları çok yüksek radyasyondan etkilenmiyor
Son Dakika Güncel Haber

Uzaydaki küf sporları çok yüksek radyasyondan etkilenmiyor

48 dakika önce

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) dış yüzeyinde bulunan küflerin yüksek dozda iyonize radyasyondan etkilenmediği ortaya çıktı.

Uzaydaki küf sporları çok yüksek radyasyondan etkilenmiyor, System.String[]
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) dış yüzeyinde bulunan küflerin yüksek dozda iyonize radyasyondan etkilenmediği ortaya çıktı.
ScienceDaily'nin haberine göre, bilim adamları, UUİ'nin dış yüzeyinde en yaygın gözlenen Aspergilus ve Penisilyum küf sporlarının, insanı öldüren X ışınının 200 katına dayanarak hayatta kalabildiğini tespit etti.
Alman Uzay Merkezi'nde görevli mikrobiyolog Marta Cortesao'nun UUİ'deki küf sporlarına ilişkin bulguları cuma günü Washington'da 2019 Astrobiyoloji Bilim Konferansı'nda sunacağı belirtildi.
Cortesao, "Şimdi küf sporlarının düşündüğümüzden çok daha fazla radyasyona direnç gösterdiğini biliyoruz. İstasyonu içeriden ve dışarıdan temizlerken bu sporları dikkate almamız isabetli olur." ifadesini kullandı.
Çalışmanın, ziyaretçi uzay aracının Güneş Sistemi'nde diğer gezegenlerle uydularını Dünya'dan gelen mikroorganizmalarla kirletmemeyi amaçlayan gezegenleri koruma protokollerinde daha ciddi bir tehdit oluşturan küf sporlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini açığa çıkardığı da ifade edildi.
Marta Cortesao, öte yandan, küfün antibiyotik ve vitaminler gibi önemli içerikler üretmede kullanılabileceğine ve bunun uzun uzay misyonlarında faydalı olabileceğine dikkati çekti.
UUİ'de astronotlar, sağlık sorunu teşkil edebilecek küf oluşumunu engellemek için her hafta istasyonun iç duvarlarının temizliğine saatlerini ayırıyor.
Aspergilus ve Penisilyum sporlarını yüksek miktarda solumanın, bağışıklık sistemi zayıf kişilerin rahatsızlanmasına yol açabileceği kaydediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:44 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apartman boşluğuna düşen liseli Emir feci şekilde can verdi Cinsel ilişkiye girdikleri kadını vahşice öldüren 4 kişi yakalandı Serinlemek için göle giren AK Parti ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı! Fenerbahçe'nin anlaştığı Max Kruse, İstanbul'a geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 11:32:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzaydaki küf sporları çok yüksek radyasyondan etkilenmiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]