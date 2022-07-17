Uzaydan gelen kalp atışı şaşkınlık yarattı! - Son Dakika
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Uzaydan gelen kalp atışı şaşkınlık yarattı!

17.07.2022 21:00
Uzaydan gelen kalp atışı şaşkınlık yarattı!

Tıpkı kalp atışı gibi düzenli dalgalanmalara sahip olan bu FRB'nin süresi de önceki örneklerinden çok daha uzun.

Uzayın derinliklerinden gelen ve sadece birkaç milisaniye uzunluğunda olan yüksek enerjili titreşimler 'hızlı radyo patlamaları' olarak nitelendiriliyor. Kısaca FRB (Fast Radio Burst) olarak adlandırılan bu titreşimler galaksiler arasında milyonlarca kilometre boyunca yol alarak bizlere ulaşıyor.

Standart bir FRB'den bin kat daha uzun

Şimdiye kadar tespit edilen bu tür birçok sinyal bulunuyor. Genellikle çok uzak mesafelerden gelen bu titreşimlerin yorumlanması sahip oldukları kısa süre nedeniyle bir hayli güç. Ancak gökbilimciler geçtiğimiz günlerde standart FRB'lerden çok daha farklı bir titreşim ile karşılaştılar.

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Şaşırtıcı derecede düzenli dalgalanmalara sahip olan bu hızlı radyo patlamasının süresi de alışılagelmişin çok dışında. Söz konusu hızlı radyo patlaması 3 saniyelik süresi ile ortalamadan bin kat daha uzun. Aynı zamanda 0.2 saniyede bir gelen düzenli dalgalanma da FRB'yi bir kat daha ilgi çekici hale getiriyor.

Uzaydan gelen kalp atışı şaşkınlık yarattı!

FRB 20191221A olarak adlandırılan patlama, CHIME teleskopunu kullanan McGill Üniversitesi, MIT ve diğer kurumlardan gökbilimcilerin işbirliğiyle keşfedildi. Araştımanın başında yer alan Daniele Michilli, kalp atışını andıran FRB hakkında ise şu ifadeleri kullanıyor:

Üç saniye süren bu FRB sadece uzun olmakla kalmayıp aynı zamanda kısa aralıklar içerisinde "bum, bum, bum" bir kalp atışı gibi yayılan, dikkat çekici derecede kesin olan periyodik zirveleri vardı. İlk defa bir sinyalin periyodik şekilde dalgalandığını görüyoruz.

Sinyalin tekrar eden doğası, gökbilimcilerin patlamalara neyin neden olabileceği konusunda teori oluşturmasına yardımcı olabilir. Bu titreşimlerin kesin nedeni ise hala bilinmiyor. Ancak birçok gökbilimci, magnetar adı verilen güçlü bir manyetik alana sahip bir tür nötron yıldızından kaynaklandığını düşünüyor.

Uzaydan gelen kalp atışı şaşkınlık yarattı!

Kendi galaksimizde radyo patlamaları üreten magnetarlar var. Ancak tespit edilen bu sinyal diğer örneklerden çok daha güçlü. Galaksimiz içerisindeki magnetarlar bu kadar güçlü dalgalanmalara neden olmuyordu. Ancak bir nedenden dolayı kısa bir süre için magnetarlardan bir tanesi daha güçlü hale gelmiş olabilir. Araştırmacılar, daha fazla veri toplamak için gelecekte bu kaynaktan gelen FRB'leri tekrar gözlemlemeyi umuyor.

FRB'nin kaynağını bizler de merak ediyoruz. Peki siz uzaydan gelen ve kalp atışını andıran titreşim hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Uzaydan gelen kalp atışı şaşkınlık yarattı! - Son Dakika

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