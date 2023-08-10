Uzaydan gelen uydu enkazı Çin'de büyük bir patlamayla düştü - Son Dakika
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Uzaydan gelen uydu enkazı Çin'de büyük bir patlamayla düştü

10.08.2023 16:58

Uzaydan gelen bir uydu enkazı Çin'in Kuzeyinde bir bölgeye düşerek infilak etti. Patlamanın etkisi ile çevredeki evler sarsıldı. Göz kamaştırıcı görüntüler, dumanla kaplı havayı gösteriyor. Diğer bir video ise enkazın büyüklüğü karşısında etkilenmiş yerel halkın şaşkın bakışlarını yansıtıyor. Taizi Tapınağı köyü sakinlerinden biri, enkazın çarşamba günü saat 06.50 civarında evlerinin arkasına düştüğünü bildirdi. Dev enkaz hala olay yerinde duruyor. Şahitler, enkazın düştüğü sırada büyük bir gürültü duyduklarını ve pencerelerinin sallandığını ifade etti. Ancak köy halkı, enkazın düşme ihtimaline karşı önceden uyarılmıştı. Neyse ki, herhangi bir can kaybı yaşanmadı ve Taizi Tapınağı köyü yetkililerine göre uydu enkazı herhangi bir zarara neden olmadı. Uzmanlar enkazın muhtemelen kurtarılacağını ve fırlatma üssü tarafından işleneceğini belirtiyor. Olayın ardından bölge güvence altına alındı ve konuya özel personel tarafından ilgileniliyor. Bu olay, bilim insanlarının Temmuz ayında re-entry sürecini kontrol ettikten sonra büyük bir uyduyun Dünya'ya çarpmasından sonra meydana geldi.

Uzaydan gelen bir uydu enkazı Çin'in Kuzeyinde bir bölgeye düşerek infilak etti. Patlamanın etkisi ile çevredeki evler sarsıldı.

Uzaydan gelen uydu enkazı, dehşet verici bir ateş topuna dönüşerek Çin'de evleri sarsan büyük bir patlamayla yere çakıldı

Göz kamaştırıcı görüntüler, dumanla kaplı havayı gösteriyor. Diğer bir video ise enkazın büyüklüğü karşısında etkilenmiş yerel halkın şaşkın bakışlarını yansıtıyor.

Taizi Tapınağı köyü sakinlerinden biri, enkazın çarşamba günü saat 06.50 civarında evlerinin arkasına düştüğünü bildirdi. Dev enkaz hala olay yerinde duruyor.

Uzaydan gelen uydu enkazı, dehşet verici bir ateş topuna dönüşerek Çin'de evleri sarsan büyük bir patlamayla yere çakıldı

Şahitler, enkazın düştüğü sırada büyük bir gürültü duyduklarını ve pencerelerinin sallandığını ifade etti. Ancak köy halkı, enkazın düşme ihtimaline karşı önceden uyarılmıştı.

Neyse ki, herhangi bir can kaybı yaşanmadı ve Taizi Tapınağı köyü yetkililerine göre uydu enkazı herhangi bir zarara neden olmadı. Uzmanlar enkazın muhtemelen kurtarılacağını ve fırlatma üssü tarafından işleneceğini belirtiyor.

Olayın ardından bölge güvence altına alındı ve konuya özel personel tarafından ilgileniliyor. Bu olay, bilim insanlarının Temmuz ayında re-entry sürecini kontrol ettikten sonra büyük bir uyduyun Dünya'ya çarpmasından sonra meydana geldi.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Teknoloji
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Son Dakika Teknoloji Uzaydan gelen uydu enkazı Çin'de büyük bir patlamayla düştü - Son Dakika


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