Uzaydan Hint Okyanusu'ndaki kuzey ışıkları görüntülendi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uluslararası uzay istasyonundan (ISS) Hint Okyanusu üzerindeki kuzey ışıklarını (Aurora australis) fotoğrafladı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uluslararası uzay istasyonundan (ISS) Hint Okyanusu üzerindeki kuzey ışıklarını (Aurora australis) fotoğrafladı. ISS, yaptığı açıklamada "Aurora australis, Asya ve Antarktika arasındaki Hint Okyanusu üzerindeki istasyondan bu manzaralarda muhteşem" ifadelerini kullandı. NASA ise "Aurora australis, Uluslararası Uzay İstasyonu Asya ve Antarktika arasında güney Hint Okyanusu'nun 271 mil üzerinde yörüngede dönerken Dünya atmosferi boyunca akıyor" dedi. Kuzey ve kutup ışıkları olarak bilinen aurora australis, Dünya'nın manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucunda ortaya çıkan gökyüzü olayıdır.



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