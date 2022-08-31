Starlink ilginç bir yerde daha kullanıma açılıyor! - Son Dakika
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Starlink ilginç bir yerde daha kullanıma açılıyor!

31.08.2022 22:41
Starlink ilginç bir yerde daha kullanıma açılıyor!

Uzaydan internet hizmeti Starlink, kruvaziyer gemilerde kullanılabilir olacak. Elon Musk, bu kararın oyun değiştirici olduğunu belirtti.

SpaceX'in uydudan internet hizmeti Starlink, farklı yerlerde kullanılabilir hale geliyor. Bir süre önce tekne ve botlarda erişime açılan Starlink kitleri, şimdi de kruvaziyer gemilere geliyor. Özellikle okyanuslarda kullanılmasıyla dikkat çeken uydudan internet ağı, bu hamlenin "oyun değiştirici" olacağına inanıyor.

Starlink, kruvaziyer gemilere internet getirecek

Starlink ağı denizlerde genişlemeye devam ediyor. Royal Caribbean Cruises ve SpaceX arasındaki yeni ortaklık kapsamında, kruvaziyer gemilerde yüksek hızlı internete erişim mümkün olacak. Halihazırda bu tarz gemilerde oldukça düşük hızdaki pahalı uydu internet hizmetleri kullanılıyor.

Kickass Internet connection coming Royal Caribbean ships soon! https://t.co/8qJRiUuNah

Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2022

SpaceX CEO'su Elon Musk tarafından da doğrulanan bu anlaşma, Royal Caribbean firmasının tüm filosuna Starlink kitleri yerleştirmeyi içeriyor. İnternet bağlantı hızı açıklanmamış olsa da, SpaceX denizde 350 Mbps'ye varan hızlar sunabiliyor.

shiftdelete.net/starlink-denizde-kullanima-aciliyor-turkiyede-olacak-mi

Elon Musk'ın oyun değiştirici olarak adlandırdığı bu karar ile Royal Caribbean International, Celebrity Cruises ve Silversea Cruises gemilerinde yüksek hızlı bağlantı mümkün olacak. Şirket, internet kitlerinin 2023'ün ilk çeyreğinde kullanılabilir hale geleceğini söyledi.

Daha önce SpaceX; tekneler, gemiler ve yatlarda uydudan internet erişimi için izin aldığını duyurmuştu. ABD'nin düzenleyici kurumu FCC'den gelen onay sayesinde, Starlink Maritime denizin ortasında 350 Mbps'ye varan internet hızı sunabiliyor.

Starlink ilginç bir yerde daha kullanıma açılıyor!

SpaceX ayrıca uzaya fırlattıktan sonra geri dönen roketlerin iniş yaptığı gemilerde de Starlink ağına güveniyor. Şirket, denizdeki internet ağının kendi filosu için ayda 165 bin dolara mal olduğunu açıkladı. Tekne ve gemilere sunulan Starlink Maritime fiyatı ise 5 bin dolar.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Starlink ilginç bir yerde daha kullanıma açılıyor! - Son Dakika

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