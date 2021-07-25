Kimbrough paylaşımında Türkiye'nin uzaydan harika göründüğünü ifade etti.

Son Dakika › Teknoloji › Uzaydan Mesaj Var: 'Harika Görünüyorsun Türkiye' - Son Dakika

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