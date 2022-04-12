Uzayın Bir Yerlerinde Yaşam Mutlaka Var" - Son Dakika

Uzay politikaları ve teknolojileri uzmanı Prof. Dr. Fuat İnce, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının konuğu oldu.

Radyo Gar'da yayınlanan programa katılan İnce, "Uzaylılar var mı?" sorusuna yanıt verdi:

"10 yıl öncesine kadar Güneş Sistemi dışında baika gezegen bilinmiyordu. Fakat Hubble Uzay Teleskobu'yla ötegezegenler keşfedilmeye başlandı. Şu anda sayıları 4, 5 bin kadar. ve bunlar bizim güneşimize yakın yıldızlarda.

Samanyolu'nda 100 milyar yıldız varsa, bunlarda da en az 4, 5 katı gezegen var."

"En az 500 milyar gezegen olması lazım Samanyolu'nda. Bir kısmında illa ki Dünya gibi şartlar oluşmuştur. Yaşam ihtimali düşük gibi de olsa, çarpı 500 milyar deyince olasılık artıyor."

FİZİKLE UFO GÖZLEMLERİ TUTMUYOR

"Kişisel inancım mutlaka yaşam var bir yerlerde. Ama akıllı yaşam var mı ondan emin değilim. Mikrobik düzeyde mutlaka vardır."

"Fizik yasaları ile UFO gözlemleri birbirini tutmuyor. Fırt diye oradan oraya gidiyor. ya bizim bilmediğimiz fizik yaslaarına göre hareket ediliyor ya da bunlar, UFO falan değil de, göz yanılması vs gibi. Akıllı varlıklar bizi ziyaret ediyor tezinin yanlış olduğunu söyleyemem, olasılığı düşük de, belki diyorum."

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