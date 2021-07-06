Uzayın En Soğuk ve En Sıcak Yerleri Neresi? - Son Dakika

Soru güzel: Evrenin en soğuk yeri neresi? ya da... Evrenin en sıcak yeri neresi?

Evren sonsuz... Birçok sıcak ve soğuk yer var. Mevcut teknolojiyle, olduğumuz yerden keşfedilen "en sıcak" ve "en soğuk" yeri sizler için derledik.

Evrenin En Sıcak Yeri

Güneş'imizin sıcak olduğu düşünüyorsunuz, bir de Kelt 9B ve Kepler70b gezegenlerine bakın derim.

Kelt 9B'de sıcaklık tam 4000 Kelvin... İsmini, termodinamikteki mutlak sıfır kavramını ilk defa gazlardan tüm maddelere uygulayan İskoç asıllı bilim adamı Lord Kelvin'den alan Kelvin, Uluslararası Birim Sistemi'ne göre temel sıcaklık ölçüsü birimidir.

Pek bir şey ifade etmedi mi?

O zaman şöyle diyelim... Kelt 9B'deki sıcaklık tam 3 bin 726 derece...

Bir gaz devi olan Kelt 9B'de yaşamak mümkün değil. Eriten sıcaklığı, zehirli gazlar ve öldürücü demir yağmurları içeriyor. Ayrıca gezegende yoğun bir radyasyon var.

Kelt 9B sıcaklıktan o kadar yoğun ki Güneş Sistem'de ki tüm gezegenlerden daha ağır. Kendi yıldızı dönüşünü 2 günde tamamlıyor.

"Cehennem" mi dediniz? Erken...

Gelelim evrenimizde tespit edilen en sıcak gezegen olan Kepler 70B gezegenine. Gezegen iki yıldızın çarpışmasıyla olmuştur. İçinde yoğun bir helyum içermektedir. 900 bin km hızlı dönmektedir.

Bir gaz devi Kelt 9B olan gezegeninde yaşamak mümkün değil. Eriten sıcaklığı, zehirli gazlar ve öldürücü demir yağmurları içeriyor. Ayrıca gezegende yoğun bir radyasyon var. Kelt 9B sıcaklıktan o kadar yoğun ki Güneş Sistem'de ki tüm gezegenlerden daha ağır. Kendi yıldızı dönüşünü 2 günde tamamlıyor.

Gelelim evrenimizin en sıcak gezegeni olan Kepler 70B'ye.. İki yıldızın çarpışmasıyla oluşan Kepler 70B'de sıcaklık 7300 Kelvin...

Yani tam 7 bin 26 derece...

İçinde yoğun bir helyum içeren bu gezegen tam 900 bin km hızlı dönmektedir.

Evrenin En Soğuk Yeri

Evrenin en soğuk gezegeni... Bir yerin soğukluk sınırı - 237 derecedir. Çünkü bu soğukluktan daha soğuğunda nesne enerjisi mümkün değildir.

Evrenin en soğuk yeri Bumerang Bulutsusu derecesi 1 Kelvin'dir. Yani enerji yok denecek kadar azdır. Bulutun içinde gayzerler bulunmaktadır. Bir yıldız gazı püskürtüp diğer gazı içine çekerken bulut soğutmaktadır.