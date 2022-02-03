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Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Türk, NASA 'dan ödül aldı - Son Dakika

Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Türk, NASA 'dan ödül aldı

03.02.2022 22:04

Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Türk, NASA 'dan ödül aldıİSTANBUL Uzayda yaşanan nadir anların fotoğraflarını çekmesi ile tanınan astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, güneşin önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonunu SpaceX firmasının Crew Dragon kapsülüyle birlikte görüntüledi.

Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Türk, NASA 'dan ödül aldı

İSTANBUL Uzayda yaşanan nadir anların fotoğraflarını çekmesi ile tanınan astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, güneşin önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonunu SpaceX firmasının Crew Dragon kapsülüyle birlikte görüntüledi. Ergün'ün bu fotoğrafı NASA tarafından günün fotoğrafı ödülüne layık görüldü.

Çıplak gözle görmenin imkansız olduğu, uzayda bulunan galaksiler, samanyolu, yıldızlar gibi gök cisimlerini özel teleskop yardımı ile görüntüleyen astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, ortaya inanılmaz fotoğraflar çıkartıyor. İlk bakışta gerçek olduğuna inanamayacağınız sanki bilimkurgu filmlerinden bir sahne olduğunu düşündüğünüz uzayın fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor. Uzayda yaşanan nadir anlardan olan güneşin önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonunu yakalamak için aylarca hazırlık yaptı. O anları yakalamak için aylarca hazırlık ve teknik denemeler yapması gerekti. Çektiği fotoğraf NASA tarafından 3 mayıs 2021 tarihinde günün gökbilim görseli ödülünü aldı. Çektiği fotoğrafı en özel kılan detay ise Elon Musk'un SpaceX firmasının uzaya gönderdiği Crew Dragon kapsülünün o anda uzay istasyonuna bağlı olması.

Uzay karanlık ve siyah değil

Uzay merakı doğduğu Niğde'de başlayan Ergün çocukluğunda uzaya bakıp gözlem yapıyordu. 6 yaşına geldiğinde ise babası ile birlikte Almanya'ya taşındı ve burada hayatına devam etti. İlk uzay fotoğrafını 2014 yılında ayın evrelerini görüntüleyerek başladı. Daha sonra özel teleskoplar ve fotoğraf makineleri kullanarak uzayın karanlık ve siyah olmadığını çektiği fotoğraflar ile göstermeye çalıştı.

"1 saniyelik çekim için 10 saat hazırlık yapıyorum"

Niğde doğumlu astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, " 6 yaşında Almanya'ya geldim, uzaya merakım Türkiye'de köyde başladı. Ender görülen gökyüzü etkinliklerini fotoğraflıyorum. Örneğin bir ay veya güneş tutulması, güneşin veya ayın önünden geçen uluslar arası uzay istasyonu, dünyaya yaklaşmakta olan bir kuyruklu yıldızda olabilir. Çekim için çok özel teleskoplar kullanıyorum, çektiğim görüntüler sadece belirli dalga boylarında kameranın sensörü kayıt edilebiliyor. Özel geçişlerin ne zaman olacağını belirli aplikasyonlar sayesinde saniyesine kadar öğrenebiliyorum. 1 saniyelik çekim için 10 saat boyunca hazırlık yapmam gerekiyor" dedi.

"Güneşin önündeki Uluslararası Uzay İstasyonu ile ödül aldım"

Uzay fotoğrafları ile NASA tarafından ödüle layık görülen Ergün "Çektiğim en özel fotoğrafta SpaceX şirketinin Crew Dragon kapsülü yer almaktadır. Çektiğim fotoğraf NASA tarafından 4 Mayıs 2021 tarihinde APOD (Astronomy Picture of the Day) Günün gökbilim görseli seçildi. Dünyada bir çok uzay insanları bu görselleri takip eder. Çoğunlukla NASA'nın uzay görevleri sırasında çektiği fotoğraflar burada yayınlanır. Nadiren amatör astrofotoğrafçılar bu ödülle layık görülür. Bir astrofotoğrafçının alabileceği en üst ödül budur. Güneşin önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonu fotoğrafım ile bu ödüle layık görüldüm. İnsanlara görünmeyeni görüntüleyip paylaşmak ve uzayın siyah ve karanlık olmadığını göstermek istiyorum. Biz sadece geçmişin fotoğrafını çekebiliyoruz buda bir nevi zaman yolculuğu oluyor. Uzayı görüntülemek bana çok küçük olduğumuzu ve uzayda çok önemli olmadığımızı hissettiriyor" diye konuştu.

Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Türk, NASA 'dan ödül aldı
Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Türk, NASA 'dan ödül aldı
Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Türk, NASA 'dan ödül aldı

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Mehmet Ergün, Uzay, Türk, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Türk, NASA 'dan ödül aldı - Son Dakika


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