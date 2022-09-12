Uzayda yaşam bulunabilir mi? Araştırmacı tarih verdi - Son Dakika
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Uzayda yaşam bulunabilir mi? Araştırmacı tarih verdi

12.09.2022 23:09
Uzayda yaşam bulunabilir mi? Araştırmacı tarih verdi

Uzaylı yaşamı 25 yıl içerisinde bulunabilir. İsviçreli bir araştırmacı, James Webb'in ötegezegen keşiflerine dikkat çekti.

Uzaylı yaşamı üzerinde araştırma yürüten gök bilimciler, James Webb Uzay Teleskobu ile bulunan ötegezegenlerin varlığına dikkat çekiyor. İsviçreli astrofizikçi Sascha Quanz ise James Webb'in keşfettiği ötegezenlerden birinde 25 yıl içerisinde uzaylı yaşamı bulunabileceğini düşünüyor.

Güneş Sistemi dışındaki uzaylılar 25 yıl içinde ortaya çıkabilir

ETH Zurich araştırmacısı Sascha Quanz, Güneş Sistemi dışındaki yaşama vurgu yaptı. Güneş Sistemimizin dışındaki yaşamın kanıtlarını yakalamaya çok yakın olduklarını ifade eden Quanz, bugüne kadar keşfedilen 5000'den fazla ötegezegenin önemli bir kanıt olduğunu düşünüyor.

Uzayda yaşam bulunabilir mi? Araştırmacı tarih verdi

Özellikle James Webb'in başarısına dikkat çeken İsviçreli astrofizikçi, "Başarı için hiçbir garanti yok. 25 yılda Güneş Sistemi dışında yaşam bulabiliriz. Yolda başka şeyler de öğreneceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca James Webb'in keşfettiği ötegezegeni de yakından araştırdıklarını söyledi.

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Bugüne kadar bilinen detaylara göre, Samanyolu galaksisinde 100 milyardan fazla yıldız bulunuyor ve her birine en az bir gezegen eşlik ediyor. Keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce ötegezegen olsa da, birçoğunun yaşam koşullarını sağlamadığı düşünülüyor.

Ötegezegenlerin araştırılması gerektiğini vurgulayan Quanz, 25 yıllık tahminin gerçekçi olmadığını da belirtmekten kaçınmadı. Yine de, daha önce hiçbir araştırmacının net bir tarih vermediğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Uzayda yaşam bulunabilir mi? Araştırmacı tarih verdi

Sascha Quanz ayrıca Webb teleskobunun HIP 65426 görüntülerine değindi. HIP 65426'nın yıldızdan çok uzakta dönen gaz devi bir gezegen olduğunu söyledi.

Peki siz uzayda yaşam hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

James Webb, Araştırma, Güneş, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Uzayda yaşam bulunabilir mi? Araştırmacı tarih verdi - Son Dakika

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