Uzaylılar Geçmişte Antik Mısır'ı Ziyaret Etti Mi?
57 dakika önce
Antik Mısırda bulunan Tulli papirüsünde anlatılanların çevirisi yapıldığında ortaya çıkan sonuç antik Mısırı eski zamanlarda dünya dışı varlıkların ziyaret edip etmediğini ortaya koymaktadır.
Antik Mısırda bulunan Tulli papirüsünde anlatılanların çevirisi yapıldığında ortaya çıkan sonuç antik Mısırı eski zamanlarda dünya dışı varlıkların ziyaret edip etmediğini ortaya koymaktadır.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:59 Kaynak: Youtube
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