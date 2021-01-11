Uzaylılar Yok, Tek Akıllı Varlık İnsan, Evrende Yalnızız" - Son Dakika

Uzaylılar Yok, Tek Akıllı Varlık İnsan, Evrende Yalnızız"

11.01.2021 09:47
Uzaylılar Yok, Tek Akıllı Varlık İnsan, Evrende Yalnızız

Bilim dünyası bir süredir aynı tartışmayla çalkalanıyor: "Uzaylılar var mı, yok mu?" Bir kesim katı bir şekilde Dünya dışı varlıkların olmadığını söylerken, bir kesim ise "kendi nedenleri"yle uzaylıların varlığını açıklamak için yarışıyor.

Bilim dünyası bir süredir aynı tartışmayla çalkalanıyor: "Uzaylılar var mı, yok mu?"

Bir kesim katı bir şekilde Dünya dışı varlıkların olmadığını söylerken, bir kesim ise "kendi nedenleri"yle uzaylıların varlığını açıklamak için yarışıyor.

"Evrende yalnızız" diyenlerden biri de İngiliz fizikçi Geraint Lewis. Ona göre "Evren sessiz ve boş. Nedeni ise insan dışında birilerinin olmaması."

Sidney Astronomi Enstitüsü'nde görevli 51 yaşındaki Lewis, insanoğlunun daha uzakları "görmek" için yaptığı teleskoplarla ilgili konuşurken şunları söyledi:

"2021 Ekim'inde James Webb Teleskobu uzaydaki yerini alacak. Gözünü uzaklara dikecek. Oysa sadece gezegenler, yıldızlar görecek."

"BENCE DÜŞÜK İHTİMAL"

"Unutmayın, bir yerlerde atmosfer olması, orada hayatın olduğu anlamına gelmiyor."

"Bir yerde yaşam şartlarının yerine gelmesi o kadar imkansızlıklardan sonra gerçekleşmektedir ki..."

"Kepler Teleskopu, sadece bizim galaksimizde yaşamın olabileceği 300 milyon gezegenin olduğunu söyler. Ama oralarda da bir yaşam bulmak bence çok düşük ihtimal."

"Emin olun, başka bir yerde ne mevcut mega binalarla kaplı bir medeniyet ne de geçmişte yaşamış bir medeniyetin izlerini bulacağız."

Uzaylılar Yok, Tek Akıllı Varlık İnsan, Evrende Yalnızız

Evren, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Uzaylılar Yok, Tek Akıllı Varlık İnsan, Evrende Yalnızız' - Son Dakika


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