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Uzaylılara İnananların Çoğu Üniversite Mezunu" - Son Dakika

Uzaylılara İnananların Çoğu Üniversite Mezunu"

02.09.2021 15:45
Uzaylılara İnananların Çoğu Üniversite Mezunu

Tüm Dünya'da artan UFO gözlemlerini Orion UFO Araştırma Merkezi Başkanı Kuzey Atacan'a sorduk. İşte cevabı: Yakın zaman önce ABD'de yapılan bir anket Dünya genelinde UFO'ların ve uzaylıların Dünya'mızı çok sık ziyaret ettiklerine ve burada bir takım çok gizli faaliyetler içerisinde...

Tüm Dünya'da artan UFO gözlemlerini Orion UFO Araştırma Merkezi Başkanı Kuzey Atacan'a sorduk.

İşte cevabı:

Yakın zaman önce ABD'de yapılan bir anket Dünya genelinde UFO'ların ve uzaylıların Dünya'mızı çok sık ziyaret ettiklerine ve burada bir takım çok gizli faaliyetler içerisinde olduklarına inanan insanların sayısının her geçen gün katlanarak büyüdüğünü ortaya koymuştur.

Yapılan istatistiklerde değerlendirilen oranlar ciddi biçimde insanlığın Dünya dışı zeki varlıklarca tamamen olmasa da kısmen bir tür abluka içerisine alındığını gösteren çarpıcı emareler içermektedir. Ankette dikkatleri çeken en önemli sonuç ise Dünya dışı zeki yaşama inanan insanların başını üniversite mezunu erkek ve kadınların çekmesidir. Birçok insan aynı zamanda yakın gözlemler yaşadığını ifade ederken bunun yanında kaçırıldığını iddia edenlerin sayısı da yadsınamaz oranda artış göstermektedir.

Peki 'UFO gözlemlerindeki' bu ciddi artış neden?

Küresel çapta çalışan ünlü kamuoyu araştırma şirketi Gallup'un yaptığı araştırmaya göre, UFO'ların uzaydan gelen ve gerçek uzaylıları taşıyan araçlar olduğunu düşünenlerin sayısı, özellikle üniversite eğitimi almış kişiler arasında önemli derecede artış göstermiştir.

Uzaylılara İnananların Çoğu Üniversite Mezunu
Orion UFO Araştırma Merkezi Başkanı Kuzey Atacan.

ABD genelindeki sosyal araştırmanın direktörlüğünü yürüten Lydia Saad, "Elde ettiğimiz veriler çok ilgi çekiciydi" ifadelerini kullanmıştır. Saad, 2017'de New York Times'ın ortaya çıkardığı ve gündeme damga vuran Pentagon Gelişmiş Havacılık Tehdit Tanımlama Programı'nın yarattığı yankıya da özellikle dikkat çekmiştir.

ABD Donanması (US Navy) da ilk kez üç UFO videosu paylaştı. Resmen paylaşılan videolardan biri, New York Times'ın ortaya çıkardığı videoydu. Biri ise Blink-182 adlı müzik grubunun gitaristi Tom DeLonge tarafından kurulan "To the Stars" vasıtasıyla yayınlandı. 2020'de ayrıca, eski İstihbarattan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Christopher Mellon, videoları New York Times'a kendisinin verdiğini itiraf etti.

2018'de de UFO'lara ilişkin iddiaların ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Mellon, uzay araştırmaları yapan ve bu alanda bir akademi görevi de gören "To the Stars" için çalışmakta.

2021 yılının haziran ayında ise uzun zamandır beklenen bir başka Pentagon raporu, görülen az sayıda aracın "olağandışı uçuş özellikleri veya işaretleşme yönetimi sergilediği" sonucuna vardı. Pentagon, bu araçların onları anlamak veya açıklamak için daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyacağı açıklamasını yaptı.

Tüm bu açıklamalar ve raporlar ışığında UFO realitesinin inkar edilemeyecek boyutlara vardığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

UFO gözlemlerinde yüzde 12'lik artış

Sonuçlar, Dünya genelinde UFO'ların dünya dışı bir kökene sahip oldukları konusunda artan bir inanış taşımakta. Yetişkinlerin yüzde 51'i artık bazı UFO'ların diğer gezegenlerden gelen uzaylı araçları olduğuna inanıyor. 2019'da bu oran yüzde 33 civarıydı.

Halkın yüzde 40'lık kısmı ise tüm UFO gözlemlerinin insan faaliyetleri veya doğal olaylarla açıklanabileceğini söyleyerek uzaylıların var olduğunu öne süren önermeye hala şüpheyle bakıyor. Öte yandan ankete katılanların yüzde 9'u tahminde bulunmayı reddetmişlerdir.

Uzaylılara İnananların Çoğu Üniversite Mezunu
(Foto: Orion UFO Araştırma Merkezi)

İllüminati ve benzeri içimizde yer alan bazı kötücül negatif oluşumların da bu varlıkları Dünya'mıza çektikleri de gözden kaçırılmaması gereken asıl sebeplerdendir. Birtakım çıkarları uğruna tüm insanlığı feda edebilecek bu gruplar kendini evrenin merkezi zannederken, aynı zamanda negatif bazı varlıklara da uşaklık etmektedirler. Alacakları teknoloji ve birtakım bilgiler karşılığında Dünya dışı bu negatif varlıkların burada istedikleri faaliyetleri gizliden sürdürmelerine ve hatta onlara organik materyaller sağlamaya kadar her türlü acımasızlığı göstermektedirler.

Bu yüzden yaşanılan bunca gözlem ve yakın temas vakası halkın gözlerinden sakınılmaya ve gizlenip örtbas edilmeye çalışılmaktadır.

Tüm bunlara rağmen sosyal medyanın nimetleri ve gelişen teknolojiler sayesinde birçok insan dönen dolaplardan ve gizlenen gerçeklerden haberdar olmakta ve bu sıradışı durumları görüntüleme hatta belgeleme imkanı bulmakta.

UFO vakalarının raporlanmasında ve artış oranında bu durum önemli bir etkendir. İnsanlar bu imkanlar dahilinde bilgilendikçe daha bir bilinçlenmekte ve çevresinde olan bitene karşı daha duyarlı ve dikkatli olmaya başlamaktadırlar.

Değişim ve Dönüşüm…

Bilindiği üzere Dünyamız çok büyük bir değişim ve dönüşüm geçirmekte. Gezegenimizin yüzeyi kadar manyetik kutupları da bu dönüşümden nasibini almakta. Bu gezegenin sakinleri olarak biz insanlar da bütünümüz içerisinde metamorfozlar yaşamaktayız. Bu yüzden Dünya'daki tüm olumsuz olaylar, hepsi dualite veya zıtlık fikrine dayanan bir iç çatışmanın dış yansıması olarak karşımıza çıkmakta. Artık bilinçler, semalar ve gökler yeniden yapılanmaya başlıyor. Dünya gezegeni beşerini sosyo-kültürel şoklar ve her alanda radikal değişimlere gebe.

İnsanlık önümüzdeki 20 yıllık yeni döngüde, evrensel hakikat bilgilerini, temelinden değişecek olan inanç sistemlerine ve tüm paradigmalarına katma gereği ile yüz yüze olacak!..

Bu; evrene, varoluşa, insanlık tarihine, galaktik kökeninize ve 3 boyutlu Dünya'ya bakışımızı bütünüyle sarsacak ve gerçeklik algınızı kökünden değiştirecek bir realite olacak. Kim bilir belki de bu sayede şu an varlıklarını tartıştığımız bu Dünya dışı üstün zekaya sahip varlıklarla yakın zamanda tanışmış olacağız.

"YEŞİLÇAM FİLMİNDE UFO GÖRÜLÜYOR" İDDİASI

AŞIRI IŞIKLANDIRMADAN YILDIZLARI KAYBEDİYORUZ

Uzaylılara İnananların Çoğu Üniversite Mezunu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Üniversite, Pentagon, New York, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Uzaylılara İnananların Çoğu Üniversite Mezunu' - Son Dakika


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