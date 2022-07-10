Uzaylılarla iletişim kurmanın yeni yolu ortaya çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi

Uzaylılarla iletişim kurmanın yeni yolu ortaya çıktı!

10.07.2022 13:00
Uzaylılarla iletişim kurmanın yeni yolu ortaya çıktı!

Bilim insanlarının son araştırmasına göre uzaylılar, kuantum iletişimi ile birbirleriyle ya da insanlarla iletişim kurabilir.

Bilim insanları, uzaylılar hakkında yaptıkları çalışmalarla gün geçtikçe daha farklı gelişmeler elde ediyor. Son araştırma ise uzaylıların iletişimiyle ilgili oldu. Araştırmaya göre uzaylılar birbirleriyle ve insanlarla kuantum fiziği ile iletişim kurabiliyor. İşte detaylar!

Kuantum yoluyla mesajların ulaşması birkaç yılı alabilir

Edinburgh Üniversitesi'ndeki bilim insanları, kuantum iletişimlerini kullanarak yıldızlararası uzayda sinyal göndermenin teorik olarak mümkün olduğunu gösterdi. Bunun için ise matematiksel hesaplamalar kullandılar.

Uzaylılarla iletişim kurmanın yeni yolu ortaya çıktı!

Ekip araştırmada, dünya dışı varlıkların bu tür sinyalleri kullanarak bizimle iletişim kurmaya çalışma olasılığını da ortaya çıkarıyor. Kuantum iletişimi, verileri korumak için kuantum fiziğinden yararlanır. Kuantum yasaları ise ışık parçacıklarının aynı anda birden fazla durumda olmasına izin verir.

Japonya kolları sıvadı! Uzay enkazları için ilginç yöntem geliştiriyor

Physical Review D adlı bir bilimsel dergide yayınlanan yeni çalışmanın yazarları, kuantum ağlarının kurulumundan önce aşılması gereken en büyük engellerden biri de kırılgan olmaları. Bu nedenle araştırmacılar, çalışmalarını sürdürüyor.

Araştırmanın baş yazarı teorik fizikçi Arjun Berera ve Jaime Caldeon-Figueroa, birçok hesaplama yaptı. Bu hesaplama ise potansiyel uyumsuzluğu kontrol etmek amacıyla X-ışınlarının uzay boşluğu boyunca hareket etmesi üzerinde oldu. Aynı zamanda Berera, uzaylıların birbirleriyle ya da insanlarla konuşmak için kuantum ağlarını kullanıyor olmasının bir teori olduğunu ancak, dünya dışı yaşamı araştırmak için önemli bir yol açtığını da söyledi.

Berera, kuantumla mümkün olan bilgi aktarımının, onu kozmostaki bir dünya dışı zeka için daha ilgi çekici hale getireceğini de ekledi. Ancak, bunu çözmek için tam anlamıyla işleyen bir kuantum bilgisayara ihtiyaç var. " Kuantum ağlarıyla iletilen bilgi ışık hızından daha hızlı seyahat edemez. Bu nedenle mesajların hedeflerine ulaşması birkaç yılı alabilir." Çalışmanın yazarları sonuç olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu bulgulara dayanarak, uzaylıların birbirleriyle sohbet etmelerinin veya belki de kendilerini insanlara tanıtmaya çalışıyor olmalarını olası yollarına klasik iletişimin yanı sıra kuantum iletişimini de ekleyebiliriz. Prensipte, astrofizik bir vücuttan gelen bir kuantum sinyalini veya hatta dünya dışı bir uygarlıktan gelen akıllı bir sinyali tespit etmek mümkün olmalıdır.

Peki, siz kuantum iletişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kuantum yoluyla uzaylıların birbirleriyle ya da insanlarla iletişim kurması mümkün mü? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu: 'Üstün yetenekli sporcuları geliştirmek ve korumak adına kapsamlı önlemleri hayata geçirdik' Bakan Kasapoğlu: 'Üstün yetenekli sporcuları geliştirmek ve korumak adına kapsamlı önlemleri hayata geçirdik' Hava kirliliği suça teşvik ediyor mu? Hava kirliliği suça teşvik ediyor mu?
Kaynak: Shiftdelete

Araştırma, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Uzaylılarla iletişim kurmanın yeni yolu ortaya çıktı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
12:54 İstanbul'u su bastı! Sağanak yağış, akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek
12:37 İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağıştan en çok nasibini alan ilçe Sarıyer oldu! 113 kilogramlık yağışla zirvede yer aldı
12:31 Kanalda kaybolan Suriyelinin cansız bedeni bulundu! Yeğenini kurtarmak istemişti...
12:24 AK Parti ve CHP'nin bayramlaşması siyasi polemiğe dönüştü! EYT sorunu Kılıçdaroğlu'nun SGK döneminde mi oluştu?
12:16 Sri Lanka'da sosyalist hükümet ekonomiyi batırmıştı! İşgal edilen başkanlık sarayında tomar tomar para ortaya çıktı
12:16 Arda Kural'ın dönüşü muhteşem oldu! Son hali büyük beğeni topladı
12:11 Alibeyköy Barajı'na giren çocuk boğularak can verdi! 40 dakika süren ilk yardım yeterli olmadı...
12:09 Koronavirüs vakaları yine coştu! Hatırlatma dozu randevuları E-nabız sisteminde açıldı
12:09 AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı
12:05 Bayramda kardeş cinayeti! Miras yüzünden küs olduğu ağabeyini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 13:08:05. #1.13#
SON DAKİKA: Uzaylılarla iletişim kurmanın yeni yolu ortaya çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement