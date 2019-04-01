Uzbekbuild-2019" Türk Yapı İnşaat Fuarı'na Doğru - Taşkent

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Türk inşaat şirketlerinin, Özbekistan'a olan ilgisi ve ülkede yapılan inşaat fuarlarına katılımının giderek arttığını belirtti.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Türk inşaat şirketlerinin, Özbekistan'a olan ilgisi ve ülkede yapılan inşaat fuarlarına katılımının giderek arttığını belirtti.



Özbekistan İnşaat Bakanlığı ile Özbekistan Sanayi ve Ticaret Odası desteğiyle, Boğaziçi İhtisas Fuarcılık tarafından 3-5 Nisan'da Taşkent'te sadece Türk şirketlerinin katılacağı "Uzbekbuild-2019" Yapı İnşaat Fuarı düzenlenecek.



Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, fuara ilişkin Özbekistan Ulusal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün, gelişmekte olan ülkelerde kalkınma ve istihdamın sağlanmasına önemi katkı sağladığını söyledi.



Er, Özbekistan'ın inşaat alanında büyük imkanlara, Türkiye'nin de inşaat sektöründe büyük bir tecrübeye sahip olduğunu ifade etti.



Proje tutarı 1,5 milyar dolar olan ve 80 hektarlık alanda gerçekleştirilen "Taşkent City" projesinde 20'den fazla Türk inşaat şirketinin yer aldığını, projenin her aşamasında en çok Türk şirketlerinin tercih edildiğini aktaran Er, "Türk inşaat şirketlerinin Özbekistan'a olan ilgisi ve Türk şirketlerinin ülkede yapılan inşaat fuarlarına katılımı giderek artıyor." dedi.



"Fuara, Türkiye'nin önde gelen 40'tan fazla şirketi katılacak"



Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Genel Müdürü Utku Bengisu da Özbekistan'da ilk defa sadece Türk şirketlerinin katılacağı inşaat fuarı düzenleneceğini belirterek, fuara, Türkiye'nin önde gelen 40'tan fazla şirketinin katılacağını bildirdi.



Bengisu, fuar ile Türkiye'nin inşaat ve yurt dışı müteahhitlik sektöründeki engin tecrübesinin "ata yurdu, kardeş ve dost" Özbekistan'ın gelişimine katkı sağlamasını amaçladıklarını kaydederek, Türkiye'nin, inşaat sektöründe dünyada ilk 5 ülke arasına girdiğini, Türk inşaat malzemelerinin dünyanın 209 ülkesinde kullanıldığını bildirdi.



Özbekistan İnşaat Bakan Yardımcısı Erkin İskandarov ise Türkiye'nin, inşaat sektöründe dünyanın saygın ülkeleri arasında yer aldığını ifade ederek, Özbekistan'da inşaat sektörünün gelişmesi ve inşaatla ilgili düzenlemelerin hazırlanmasında Türkiye'yi örnek almak istediklerini söyledi.

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