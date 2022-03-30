Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkan hırsızlık şüphelisi: "Yüzmek için girmiştim" - Son Dakika
Üye Girişi

Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkan hırsızlık şüphelisi: "Yüzmek için girmiştim"

30.03.2022 19:38

Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkan hırsızlık şüphelisi: "Yüzmek için girmiştim" Polislerin kanalizasyondan çıkardığı şüpheli: "Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek.

Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkan hırsızlık şüphelisi: "Yüzmek için girmiştim"

Polislerin kanalizasyondan çıkardığı şüpheli:

"Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer"

ANTALYA - Antalya'da hırsızlık ihbarı sonrasında kanalizasyondan çıkarılan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yaşlı adamın, "Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona yüzmeye girdim. Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer" sözleri ise şaşkınlık oluşturdu.

Olay, Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde bulunan üst geçide ait kabloların 2 kişi tarafından alındığını ve şahısların kanalizasyona girdiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekipler kanalizasyonun içerisinde bulunan Dursun Akis dışarı çıkardı. üzeri çamurlu yaşlı adam polis ekipleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Karakola götürüldü

İçeride bir kişinin olabileceği ihtimaline karşı ise itfaiye ve polis ekipleri kanalizasyonun içerisine girerek arama yaptı. Yapılan aramada bir şahsa ya da çalınan malzemeye rastlanmadı. Gözaltına alınan şahıs ise karakola götürüldü.

"Kanalizasyona yüzmeye girdim"

Şahsın, "Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona yüzmeye girdim. Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer" sözleri ise şaşkınlık oluşturdu.

Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkan hırsızlık şüphelisi: Yüzmek için girmiştim
Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkan hırsızlık şüphelisi: Yüzmek için girmiştim
Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkan hırsızlık şüphelisi: Yüzmek için girmiştim

YORUMLAR
500
Sarıyer'de devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı Sarıyer'de devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı BOŞ DAİREDE ÇIKAN YANGIN, 45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI BOŞ DAİREDE ÇIKAN YANGIN, 45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 50 kilo esrar ele geçirildi Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 50 kilo esrar ele geçirildi

İtfaiye, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkan hırsızlık şüphelisi: 'Yüzmek için girmiştim' - Son Dakika


Son Dakika
19:13 El Salvador Cumhurbaşkanı fotoğraf paylaşıp ülkesindeki mafyayı tehdit etti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
18:56 Yaşanan dehşeti bu sözlerle anlattı: Ukrayna'da kadınlara, çocuklarının gözleri önünde tecavüz ettiler
18:46 Ukrayna, ilk kez Moskova'nın bazı şartlarını kabul etti! Önemli maddeler yer aldı
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 19:51:57. #1.13#
SON DAKİKA: Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkan hırsızlık şüphelisi: "Yüzmek için girmiştim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement