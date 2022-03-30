Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkartılan hırsızlık şüphelisi: "Yüzmek için girmiştim" - Son Dakika
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Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkartılan hırsızlık şüphelisi: "Yüzmek için girmiştim"

30.03.2022 14:17
Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkartılan hırsızlık şüphelisi: "Yüzmek için girmiştim"

Antalya'da hırsızlık ihbarı sonrasında kanalizasyondan çıkarılan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yaşlı adamın, "Eksik kalmayın çekin.

Antalya'da hırsızlık ihbarı sonrasında kanalizasyondan çıkarılan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yaşlı adamın, "Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona yüzmeye girdim. Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer" sözleri ise şaşkınlık oluşturdu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde bulunan üst geçide ait kabloların 2 kişi tarafından alındığını ve şahısların kanalizasyona girdiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekipler kanalizasyonun içerisinde bulunan Dursun Akis (60) dışarı çıkardı. üzeri çamurlu yaşlı adam polis ekipleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İçeride bir kişinin olabileceği ihtimaline karşı ise itfaiye ve polis ekipleri kanalizasyonun içerisine girerek arama yaptı. Yapılan aramada bir şahsa ya da çalınan malzemeye rastlanmadı. Gözaltına alınan şahıs ise karakola götürüldü.

"KANALİZASYONA YÜZMEYE GİRDİM"

Şahsın, "Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona yüzmeye girdim. Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer" sözleri ise şaşkınlık oluşturdu.

(Ertuğrul Gün - Gazi Taş/ İHA)

Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkartılan hırsızlık şüphelisi: Yüzmek için girmiştim
Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkartılan hırsızlık şüphelisi: Yüzmek için girmiştim
Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkartılan hırsızlık şüphelisi: Yüzmek için girmiştim
Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkartılan hırsızlık şüphelisi: Yüzmek için girmiştim
Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkartılan hırsızlık şüphelisi: Yüzmek için girmiştim
Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkartılan hırsızlık şüphelisi: Yüzmek için girmiştim

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Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkartılan hırsızlık şüphelisi: 'Yüzmek için girmiştim' Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkartılan hırsızlık şüphelisi: 'Yüzmek için girmiştim' Son dakika haber! Antalya'da bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu Son dakika haber! Antalya'da bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 50 kilo esrar ele geçirildi Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 50 kilo esrar ele geçirildi

Muratpaşa, Antalya, Polis, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkartılan hırsızlık şüphelisi: 'Yüzmek için girmiştim' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üzeri çamurlu halde kanalizasyondan çıkartılan hırsızlık şüphelisi: "Yüzmek için girmiştim" - Son Dakika
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