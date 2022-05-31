Üzeri sıfır otomobil yüklü TIR'ın dorsesinin lastikleri aniden alev aldı

Sungurlu ilçesi istikametinde seyir halinde olan Ö.S yönetimindeki sıfır otomobil yüklü TIR'ın dorsesinin lastikleri tutuştu. Diğer sürücülerin ikazları üzerine sürücü, aracı yol kenarına park etti.

SÜRÜSÜNÜN ÇABASI YETERSİZ KALDI

Alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale eden sürücünün çabası yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.