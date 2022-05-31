Üzeri sıfır otomobil yüklü TIR'ın dorsesinin lastikleri aniden alev aldı - Son Dakika
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Üzeri sıfır otomobil yüklü TIR'ın dorsesinin lastikleri aniden alev aldı

31.05.2022 19:35
Üzeri sıfır otomobil yüklü TIR'ın dorsesinin lastikleri aniden alev aldı

Çorum'da seyir halinde ve üzeri sıfır otomobil yüklü TIR'ın dorsesinin lastikleri, aniden alev aldı. Sürücü alevleri söndüremeyince olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

Sungurlu ilçesi istikametinde seyir halinde olan Ö.S yönetimindeki sıfır otomobil yüklü TIR'ın dorsesinin lastikleri tutuştu. Diğer sürücülerin ikazları üzerine sürücü, aracı yol kenarına park etti.

SÜRÜSÜNÜN ÇABASI YETERSİZ KALDI

Alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale eden sürücünün çabası yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Üzeri sıfır araç yüklü tırın lastikleri bir anda alev aldı
Üzeri sıfır araç yüklü tırın lastikleri bir anda alev aldı
Üzeri sıfır araç yüklü tırın lastikleri bir anda alev aldı
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Kaynak: İHA

Otomobil, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üzeri sıfır otomobil yüklü TIR'ın dorsesinin lastikleri aniden alev aldı - Son Dakika


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