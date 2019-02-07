Son Dakika Haberleri: Üzerimde Bomba Var' Diyen Şüpheliyi Etkisiz Hale Getiren Polisler Ödüllendirildi

Üzerimde Bomba Var' Diyen Şüpheliyi Etkisiz Hale Getiren Polisler Ödüllendirildi

1 saat önce

ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü önünde, 'Üzerimde bomba var' diyen Cahit B.'yi (29) bacağından vurarak etkisiz hale getiren 6 polis memuru ödüllendirildi.

Üzerimde Bomba Var' Diyen Şüpheliyi Etkisiz Hale Getiren Polisler Ödüllendirildi, System.String[]
ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü önünde, 'Üzerimde bomba var' diyen Cahit B.'yi (29) bacağından vurarak etkisiz hale getiren 6 polis memuru ödüllendirildi. 

Cumartesi akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü binası önündeki nöbetçi kulübesine yaklaşan Cahit B., 'Üzerimde bomba var' dedi. Nöbetçi polis memurları ise kendilerine yaklaşan Cahit B.'yi durması için uyardı. Polisin uyarısına uymayarak binaya doğru yürümeye devam eden Cahit B., polis memurunun bacağına 3 el ateş etmesiyle etkisiz hale getirildi. Yaşanan olay üzerine Emniyet Müdürlüğü binası yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine sağlık ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Yerde yatan Cahit B.'nin üzerinde arama yapan ekipler herhangi suç unsuru bulamadı. Cahit B., olay yerine çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİSLERE BAŞARI BELGESİ VERİLDİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ise olay günü emniyet müdürlüğüne girmek isteyen şahsı, soğukkanlılıkla karşılayan ve güvenlik tedbirlerine uygun şekilde etkisiz hale getiren nöbetçi polis memurlarını, başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Valilik makamında gerçekleştirilen törende polis memurlarına başarı belgesi veren  Vali Erin, "Olaylara, başka bir tehlikeye meydan vermeden müdahale, ancak bu kadar başarılı olur. Sizleri tebrik ediyorum. Olaya müdahale eden arkadaşlarımızın teknikleri, müdahale yöntemleri tam bizim istediğimiz şekilde gerçekleşti. Buralar kritik yerler, her an her şeyle karşılaşabiliriz. Bunun için soğukkanlılıkla, sağduyuyla tehlikeyi bertaraf etmeye yönelik her türlü yöntemi kullanmak suretiyle işinizi en iyi şekilde yerine getirdiniz. Bu takdiri de hak ettiniz, başarılarınızın devamını diliyorum, tebrik ediyorum. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum" diye konuştu.

Polislere başarı belgesinin dağıtımına İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile Jandarma Alay Komutanı Albay Sabri Kirişçi hazır bulundu.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:35 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel
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