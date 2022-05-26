"Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

"Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı

26.05.2022 17:59

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde yaşanan olayda "Üzerimde bomba var" sözleriyle polislerin üzerine yürüyen adamın ekipler tarafından etkisiz hale getirildiği anların kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli anlar yaşandı. "Üzerimde bomba var" diyen ve ikazlara rağmen uzaklaşmayarak "Lailahe illallah" diyen bir şahıs, polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

OLAY ANI KAMERADA

Canlı bomba olduğundan şüphelenilen şahsın defalarca vurulduğu anlar kameraya yansıdı. Şahsın üzerinde bomba imha ekipleri tarafından bomba araması yapıldı. Bomba imha ekipleri, şahsın üzerinde kablo tespit etti.

GAZİANTEP VALİSİ: BOMBA SÜSÜ VERİLMİŞ

Olay sonrası açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimiz tarafından yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.

YORUMLAR (1)
500
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi Gaziantep Valisi Gül: 'Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak... Gaziantep Valisi Gül: 'Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak... Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Bomba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Üzerimde bomba var' diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
17:19 Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi
17:16 Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı!
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 18:34:18. #1.12#
SON DAKİKA: "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement