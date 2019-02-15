Üzerinde 1 Kilo 174 Gram Esrar Ele Geçirildi

Muş'ta polis ekipleri bir şahsın üzerinde 1 kilo 174 gram toz esrar ele geçirirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Muş'ta polis ekipleri bir şahsın üzerinde 1 kilo 174 gram toz esrar ele geçirirken, 3 şüpheli tutuklandı.



Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonel faaliyet neticesinde Diyarbakır'dan Muş'a gelen bir araç içindeki durumlarından şüphelenilen 3 şahsın üst aramasını yaptı. Aramada şahıslardan birinin vücuduna sarılı vaziyette 1 kilo 174 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken, şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - MUŞ

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