Üzerinde 1 Kilo 174 Gram Esrar Ele Geçirildi
1 saat önce
Muş'ta polis ekipleri bir şahsın üzerinde 1 kilo 174 gram toz esrar ele geçirirken, 3 şüpheli tutuklandı.
Muş'ta polis ekipleri bir şahsın üzerinde 1 kilo 174 gram toz esrar ele geçirirken, 3 şüpheli tutuklandı.
Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonel faaliyet neticesinde Diyarbakır'dan Muş'a gelen bir araç içindeki durumlarından şüphelenilen 3 şahsın üst aramasını yaptı. Aramada şahıslardan birinin vücuduna sarılı vaziyette 1 kilo 174 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken, şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:12 Kaynak: İHA
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