Son Dakika Haberleri: Üzerinde 1 Kilo 174 Gram Esrar Ele Geçirildi

Üzerinde 1 Kilo 174 Gram Esrar Ele Geçirildi

1 saat önce

Muş'ta polis ekipleri bir şahsın üzerinde 1 kilo 174 gram toz esrar ele geçirirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Üzerinde 1 Kilo 174 Gram Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
Muş'ta polis ekipleri bir şahsın üzerinde 1 kilo 174 gram toz esrar ele geçirirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonel faaliyet neticesinde Diyarbakır'dan Muş'a gelen bir araç içindeki durumlarından şüphelenilen 3 şahsın üst aramasını yaptı. Aramada şahıslardan birinin vücuduna sarılı vaziyette 1 kilo 174 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken, şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:12 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Polis, Muş, 3. Sayfa
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