Üzerinde 12 bin 400 TL sahte para ile yakalandı - Son Dakika
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Üzerinde 12 bin 400 TL sahte para ile yakalandı

17.06.2022 12:21
Üzerinde 12 bin 400 TL sahte para ile yakalandı

Isparta'da polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında 12 bin 400 TL sahte para ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Isparta'da polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında 12 bin 400 TL sahte para ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılık ve diğer illegal faaliyetlerin önlenmesine yönelik uzun süredir takip edilen piyasaya sahte para sürmeye çalışan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde 13 Haziran'da bir şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Yapılan üst aramasında 100'er TL'lik 124 adet olmak üzere toplam 12 bin 400 TL sahte para ele geçirildi. Ele geçen sahte paralara el konulurken, gözaltına alınan şahsa mevcutlu olarak çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı uygulandı. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üzerinde 12 bin 400 TL sahte para ile yakalandı - Son Dakika

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