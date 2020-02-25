Üzerinde 127 parça 'tarihi eser' ile yakalandı - Son Dakika
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Üzerinde 127 parça 'tarihi eser' ile yakalandı

6 saat önce

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Ö.K. adlı şüphelinin üzerinde tarihi eser niteliği taşıyan 88 sikke, 26 obje, 7 yüzük ve 6 mızrak ucu ele geçirildi.

Üzerinde 127 parça 'tarihi eser' ile yakalandı, System.String[]

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Ö.K. adlı şüphelinin üzerinde tarihi eser niteliği taşıyan 88 sikke, 26 obje, 7 yüzük ve 6 mızrak ucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Milas Jandarma Suç Araştırma Timi ve İstihbarat Kısım Amirliği ekipleri, Ö.K. adlı kişinin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı yönünde ihbar aldı. Jandarma ekipleri, başlattıkları çalışma kapsamında Ö.K.'nın tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla Ö.K.'yı yakaladı. Şüphelinin üst aramasında antik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 88 sikke, 26 obje, 7 yüzük ve 6 mızrak ucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.K. jandarma merkezine götürüldü.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Jandarma, Muğla, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:45 Kaynak: DHA
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