Üzerinde 2 Kilo 972 Gram Metamfetamin Ele Geçirilen Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
VAN'ın İpekyolu ilçesinde, yolda yürüyen şüpheli üzerinde yapılan aramada 2 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi.
VAN'ın İpekyolu
ilçesinde, yolda yürüyen şüpheli üzerinde yapılan aramada 2 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
Işık 2. Sokak'ta yaya olarak yürüyen A.A'nın hareketlerinden şüphelendi. Polis
, şüpheli A.A'nın üst ve elindeki poşette arama yaptı. Aramada, poşetin içerisine 3 plastik pet içerisine gizlenen 2 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Van
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:10 Kaynak: DHA
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