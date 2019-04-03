Son Dakika Haberleri: Üzerinde 2 Kilo 972 Gram Metamfetamin Ele Geçirilen Şüpheli Tutuklandı

Üzerinde 2 Kilo 972 Gram Metamfetamin Ele Geçirilen Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, yolda yürüyen şüpheli üzerinde yapılan aramada 2 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi.

Üzerinde 2 Kilo 972 Gram Metamfetamin Ele Geçirilen Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
VAN'ın İpekyolu ilçesinde, yolda yürüyen şüpheli üzerinde yapılan aramada 2 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Işık 2. Sokak'ta yaya olarak yürüyen A.A'nın hareketlerinden şüphelendi. Polis, şüpheli A.A'nın üst ve elindeki poşette arama yaptı. Aramada, poşetin içerisine 3 plastik pet içerisine gizlenen 2 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:10 Kaynak: DHA

Van, İpekyolu, Güncel
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