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Üzerinde 23 parça tarihi eserle yakalandı - Son Dakika

Üzerinde 23 parça tarihi eserle yakalandı

02.02.2022 17:24
Üzerinde 23 parça tarihi eserle yakalandı

MALATYA'da, jandarma ekiplerinin takibe aldıkları şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 23 parça tarihi eser ele geçirildi.

MALATYA'da, jandarma ekiplerinin takibe aldıkları şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 23 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kimliğini belirleyip takip ettikleri şüpheliyi durdurarak üzerinde arama yaptı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde Osmanlı dönemine ait 11 mühür, 2 kolye, 2 kolye ucu, 8 yüzük olmak üzere tarihi eser niteliğinde 23 parça ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.


Üzerinde 23 parça tarihi eserle yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı, Yeşilyurt, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üzerinde 23 parça tarihi eserle yakalandı - Son Dakika


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