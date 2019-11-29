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Üzerinde 500 Euro'luk 9 sahte banknotla yakalandı
6 saat önce
ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan ve üzerinde 500 Euro'luk 9 sahte banknot ele geçirilen M.T. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:56 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan ve üzerinde 500 Euro'luk 9 sahte banknot ele geçirilen M.T. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmudiye ilçesi Balçıkhisar Mahallesi'nde M.T.'nin sahte para taşıdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan M.T. düzenlenen operasyonla yakalandı. M.T.'nin üzerinde yapılan aramada 500 Euro'luk 9 sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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