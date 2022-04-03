Üzerinde "Allah" lafzı bulunan 350 yaşındaki çınar ağacı koruma altına alındı - Son Dakika
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Üzerinde "Allah" lafzı bulunan 350 yaşındaki çınar ağacı koruma altına alındı

03.04.2022 11:22

Bartın'ın Ulus ilçesinde üzerinde Arapça harflerle "Allah" lafzı bulunan yaklaşık 350 yaşındaki çınar ağacı, Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca "mistik anıt ağaç" olarak tescillendi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde üzerinde Arapça harflerle "Allah" lafzı bulunan yaklaşık 350 yaşındaki çınar ağacı, Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca "mistik anıt ağaç" olarak tescillendi.

İlçeye bağlı Köklü Köyü Muhtarı Hayri Açıkgöz, geçen yıl mezarlığın içindeki Ese Dede Türbesi'nin tarihi değere sahip olup olmadığını öğrenmek için Bartın Valiliğine başvurdu.

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme sırasında hemen yakında bulunan Doğu Çınarı ağacının gövdesinde Arapça harflerle yazılı "Allah" lafzı gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine inceleme başlatan Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, yaklaşık 350 yaşındaki ağacı "mistik anıt ağaç" olarak tescilledi.

Komisyonun raporunda, türbenin yanındaki bu ağaçla ilgili mistik bir inanış bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşlı ve çift taraflı kovuk gövde kısmının bir tarafından çıkan üç farklı sürgün, yıllar içinde kalınlaşmış ve bunlardan kovuk kısmına yakın tarafta bulunan ve eski gövde ile adeta kaynaşmış durumdaki genç gövdenin üzerinde büyük bir ur gelişmiştir. Yaşlı ağacın bu kısımlarına belirli açıyla bakıldığında Arapça harflerle 'Allah' lafzı görülmektedir. Ağacın 'mistik anıt ağaç' olarak tescil edilmesine, ağacın koruma alanının 19 metrekare olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

Muhtar Açıkgöz de gazetecilere, ağacın koruma altına alınmasına çok sevindiklerini dile getirerek, "Hele içinde bulunduğumuz ramazan ayında 'Allah' lafzının tescillenmesi bizleri çok mutlu etti." dedi.

Üzerinde Allah lafzı bulunan 350 yaşındaki çınar ağacı koruma altına alındı
Üzerinde Allah lafzı bulunan 350 yaşındaki çınar ağacı koruma altına alındı
Üzerinde Allah lafzı bulunan 350 yaşındaki çınar ağacı koruma altına alındı

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Üzerinde 'Allah' lafzı bulunan 350 yaşındaki çınar ağacı koruma altına alındı Üzerinde 'Allah' lafzı bulunan 350 yaşındaki çınar ağacı koruma altına alındı Aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı Aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı Fırtınanın kopardığı elektrik telleri yangın çıkardı Fırtınanın kopardığı elektrik telleri yangın çıkardı

Karabük, Bartın, Arapça, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üzerinde 'Allah' lafzı bulunan 350 yaşındaki çınar ağacı koruma altına alındı - Son Dakika


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