ÜZERİNDE ANAHTAR BIRAKILAN ARACA BİNİP, GERİ MANEVRA YAPTI; ANNE- KIZA ÇARPTI

BURSA'nın Kestel ilçesinde, kargo firması çalışanının park ettiği, üzerinde anahtarı bulunan araca binerek geri manevra yapan M.E.H. (15), yolda yürüyen E.E. (6) ile annesi M.E.'ye çarptıktan sonra kaza yerinden koşarak kaçtı. M.E.H., polis ekiplerince yakalanırken, anne ve kızının hafif yaralandığı kaza ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Kargo firması çalışanı, paket bırakmak için geldiği Hakim Aytekin Baysal Sokak'ta aracı park etti. Bu sırada M.E.H., kargo aracına binerek kornaya basmaya başladı. Esnafın uyardığı M.E.H., anahtarı üzerinde olan hafif ticari aracı çalıştırarak, geri manevra yaptı. Araç, önce belediyenin bariyerine ardından yoldan geçen M.E. ve kızı E.E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayan bariyer, iş yerine hasar verirken, kazanın ardından M.E.H. yaya olarak kaçtı. Hafif yaralanan anne ve kızının yardımına koşan esnaf, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen ekiplerin ambulansla Kestel Devlet Hastanesi'ne götürdüğü anne ile kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'ÇOCUK ÇOK KORKMUŞTU'

Kazanın görgü tanıklarından Muhammet Onur Akkaya, kuryenin kargo aracını sokağa park ettiğini belirterek, "Dükkanın önünde oturuyordum kargo aracı geldi park etti, buraya paket bırakmak için. Genç bir çocuk arabanın içine bindi sürekli kornaya basmaya başladı. 'Yapma kardeşim, in arabadan' dedik. Sonra arabayı geri vitese almış, el frenini indirmiş. Araba hızla geri geri gelmeye başladı. Burada demirler vardı, onları da altına alarak karşı mağazanın camına çarptı. O esnada arabanın arkasında anne ile kızı vardı, araç geriye gelirken onlara da çarptı. Arabadan inen genç, aracı stop etmeden hızlı bir şekilde oradan uzaklaştı. Polis, sağlık ekiplerini aradık. Daha sonra yaralılara yardım ettik. Kız çok korkmuştu, 'Anne anne' diye bağırıyordu. Allah'tan yaralıların durumu iyiydi. Çocuğun akli dengesinin yerinde olmadığı söylendi ama öyle değil sanki. Lisede okuyormuş biz tanımıyoruz kendisini arada bir buradan geçiyor" dedi.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan M.E.H., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.E.H.'nin kullandığı kargo aracının, geri manevrada kontrolden çıkıp önce belediyeye ait bariyere ardından anne ve kızına çarptığı görülüyor. M.E.H.'nin kazanın ardından kaçtığı anlar da görüntülerde yer aldı. (DHA)

Mehmet İNAN- Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)-