ÜZERİNDE ANAHTAR BIRAKILAN ARACA BİNİP, GERİ MANEVRA YAPTI; ANNE- KIZA ÇARPTI - Son Dakika
Üye Girişi

ÜZERİNDE ANAHTAR BIRAKILAN ARACA BİNİP, GERİ MANEVRA YAPTI; ANNE- KIZA ÇARPTI

13.10.2022 12:49

BURSA'nın Kestel ilçesinde, kargo firması çalışanının park ettiği, üzerinde anahtarı bulunan araca binerek geri manevra yapan M.E.H. (15), yolda yürüyen E.E. (6) ile annesi M.E.'ye çarptıktan sonra kaza yerinden koşarak kaçtı.

BURSA'nın Kestel ilçesinde, kargo firması çalışanının park ettiği, üzerinde anahtarı bulunan araca binerek geri manevra yapan M.E.H. (15), yolda yürüyen E.E. (6) ile annesi M.E.'ye çarptıktan sonra kaza yerinden koşarak kaçtı. M.E.H., polis ekiplerince yakalanırken, anne ve kızının hafif yaralandığı kaza ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Kargo firması çalışanı, paket bırakmak için geldiği Hakim Aytekin Baysal Sokak'ta aracı park etti. Bu sırada M.E.H., kargo aracına binerek kornaya basmaya başladı. Esnafın uyardığı M.E.H., anahtarı üzerinde olan hafif ticari aracı çalıştırarak, geri manevra yaptı. Araç, önce belediyenin bariyerine ardından yoldan geçen M.E. ve kızı E.E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayan bariyer, iş yerine hasar verirken, kazanın ardından M.E.H. yaya olarak kaçtı. Hafif yaralanan anne ve kızının yardımına koşan esnaf, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen ekiplerin ambulansla Kestel Devlet Hastanesi'ne götürdüğü anne ile kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'ÇOCUK ÇOK KORKMUŞTU'

Kazanın görgü tanıklarından Muhammet Onur Akkaya, kuryenin kargo aracını sokağa park ettiğini belirterek, "Dükkanın önünde oturuyordum kargo aracı geldi park etti, buraya paket bırakmak için. Genç bir çocuk arabanın içine bindi sürekli kornaya basmaya başladı. 'Yapma kardeşim, in arabadan' dedik. Sonra arabayı geri vitese almış, el frenini indirmiş. Araba hızla geri geri gelmeye başladı. Burada demirler vardı, onları da altına alarak karşı mağazanın camına çarptı. O esnada arabanın arkasında anne ile kızı vardı, araç geriye gelirken onlara da çarptı. Arabadan inen genç, aracı stop etmeden hızlı bir şekilde oradan uzaklaştı. Polis, sağlık ekiplerini aradık. Daha sonra yaralılara yardım ettik. Kız çok korkmuştu, 'Anne anne' diye bağırıyordu. Allah'tan yaralıların durumu iyiydi. Çocuğun akli dengesinin yerinde olmadığı söylendi ama öyle değil sanki. Lisede okuyormuş biz tanımıyoruz kendisini arada bir buradan geçiyor" dedi.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan M.E.H., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.E.H.'nin kullandığı kargo aracının, geri manevrada kontrolden çıkıp önce belediyeye ait bariyere ardından anne ve kızına çarptığı görülüyor. M.E.H.'nin kazanın ardından kaçtığı anlar da görüntülerde yer aldı. (DHA)

Mehmet İNAN- Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)-

YORUMLAR
500
Kocaeli haber... Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı Kocaeli haber... Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı Edirne gündem: Edirne'de Bulgaristan'dan gelen bir araçta bilgisayar parçaları ele geçirildi Edirne gündem: Edirne'de Bulgaristan'dan gelen bir araçta bilgisayar parçaları ele geçirildi Korkuteli-Denizli karayolunda trafik kazası: 1 ölü Korkuteli-Denizli karayolunda trafik kazası: 1 ölü
Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜZERİNDE ANAHTAR BIRAKILAN ARACA BİNİP, GERİ MANEVRA YAPTI; ANNE- KIZA ÇARPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:22 Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki!
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:31 Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! Türk Akımı'nı patlatmaya çalışan sabotajcılar tutuklandı
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 18:37:09. #1.12#
SON DAKİKA: ÜZERİNDE ANAHTAR BIRAKILAN ARACA BİNİP, GERİ MANEVRA YAPTI; ANNE- KIZA ÇARPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement