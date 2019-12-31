Üzerinde bonzai ele geçen kamyon şoförüne adli kontrol - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Üzerinde bonzai ele geçen kamyon şoförüne adli kontrol - Son Dakika

Üzerinde bonzai ele geçen kamyon şoförüne adli kontrol

10 saat önce

Samsun'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonda üzerinde bonzai ele geçen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üzerinde bonzai ele geçen kamyon şoförüne adli kontrol, System.String[]

Samsun'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonda üzerinde bonzai ele geçen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kamyondaki sürücü S.R.'nin üzerinde yaptıkları aramada yaklaşık 50 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.R., "uyuşturucu ticareti" suçundan, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.R. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
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