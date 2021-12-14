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Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların "Biontech" firmasına ait olduğu öğrenildi - Son Dakika

Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların "Biontech" firmasına ait olduğu öğrenildi

14.12.2021 00:14

Sosyal medya çok konuşulan konular arasında yer alan ve üzerinde Çince yazılar bulunan aşı şişelerinin Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Biontech firmasına ait olduğu ve Türkiye'nin istediği aşı miktarının aksamaması amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Sosyal medyada birkaç gündür üzerinde Çince yazılar bulunan flakonlar paylaşılmaya başlandı. Biontech aşısı olmaya gittiklerinde bu flakonlar ile karşılaştıklarını dile getiren vatandaşların sosyal medya paylaşımları kafa karışıklığına neden oldu.

BİONTECH'İN UZAKDOĞU ÜLKESİ İÇİN ÜRETTİĞİ AŞILAR

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, söz konusu flakonların Biontech firmasının bir Uzakdoğu ülkesi için ürettiği aşılara ait olduğu öğrenildi. Biontech firmasından acil olarak tedariki artırmasının istendiği, Biontech firmasının da üzerinde Çince etiketler bulunan partinin Türkiye'ye yönlendirebileceğini ancak etiket değiştirmelerinin mümkün olmadığını ifade ettiği, etiketlerin burada değişmesinin ise eksi 80 derece soğuk zincirin bozulmasına sebep olacağından tercih edilmediği bilgisi edinildi.

UZAKDOĞU ÜLKESİNİN RIZASI ALINDI

Öte yandan söz konusu aşıların Biontech firmasının Almanya'da ürettiği aşılar olduğu ve aşıların temini sırasında ilgili Uzakdoğu ülkesinin de rızasının alınarak işlem yapıldığı kaydedildi.

Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların Biontech firmasına ait olduğu öğrenildi
Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların Biontech firmasına ait olduğu öğrenildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Medya, Çince, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların 'Biontech' firmasına ait olduğu öğrenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların "Biontech" firmasına ait olduğu öğrenildi - Son Dakika
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