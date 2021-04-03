Alınan bilgilere göre kısıtlama saatlerinin başlaması ile devriye gezen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Ekipleri, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri Serdal T'yi durdurdu.

Son Dakika › Güncel › Üzerinde çok sayıda uyuşturucu hap ile yakalanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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