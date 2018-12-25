Son Dakika Haberleri: Üzerinde Eroinle Yakalandı

Üzerinde Eroinle Yakalandı

28 dakika önce

Bitlis'te üzerinde bir miktar eroin bulunan şüpheli tutuklandı.

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Bitlis'te üzerinde bir miktar eroin bulunan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan Ş.Ö'nün üst aramasında 211,59 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.Ö, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:43 Kaynak: AA

Bitlis, Güncel
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