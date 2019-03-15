Üzerinde Esrar Bulunan Suriyeli Gözaltında

KİLİS'te, mahalle bekçilerinin parkta hareketlerinden şüphelenerek, durdurduğu ve üzerinden esrar çıkan Suriye uyruklu N.B., gözaltına alındı.

KİLİS'te, mahalle bekçilerinin parkta hareketlerinden şüphelenerek, durdurduğu ve üzerinden esrar çıkan Suriye uyruklu N.B., gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri, Kartalbey Mahallesi'ndeki İslambey Parkı'nda hareketlerinden şüphelendikleri Suriyeli N.B.'yi durdurdu. Bekçilerin, N.B.'nin üzerinde yaptığı aramada 2,32 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, N.B.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü.



- Kilis

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