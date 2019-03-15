Son Dakika Haberleri: Üzerinde Esrar Bulunan Suriyeli Gözaltında

Üzerinde Esrar Bulunan Suriyeli Gözaltında

1 saat önce

KİLİS'te, mahalle bekçilerinin parkta hareketlerinden şüphelenerek, durdurduğu ve üzerinden esrar çıkan Suriye uyruklu N.B., gözaltına alındı.

Üzerinde Esrar Bulunan Suriyeli Gözaltında, System.String[]
KİLİS'te, mahalle bekçilerinin parkta hareketlerinden şüphelenerek, durdurduğu ve üzerinden esrar çıkan Suriye uyruklu N.B., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri, Kartalbey Mahallesi'ndeki İslambey Parkı'nda hareketlerinden şüphelendikleri Suriyeli N.B.'yi durdurdu. Bekçilerin, N.B.'nin üzerinde yaptığı aramada 2,32 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, N.B.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü. 

- Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:25 Kaynak: DHA

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