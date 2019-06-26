Son Dakika Haberleri: Üzerinde esrarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
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Üzerinde esrarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Üzerinde esrarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendiği S.A., T.S. ve F.Ç., isimli 3 kişiyi durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan üst aramalarında kişilerin üzerinden 28 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine jandarma ekiplerince el konulurken konuyla alakalı olarak 3 kişi jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:13 Kaynak: İHA
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 3. Sayfa
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