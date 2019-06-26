Üzerinde esrarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
1 saat önce
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:13 Kaynak: İHA
ekiplerince üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendiği S.A., T.S. ve F.Ç., isimli 3 kişiyi durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan üst aramalarında kişilerin üzerinden 28 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine jandarma ekiplerince el konulurken konuyla alakalı olarak 3 kişi jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı
Kavgayı görüp gelen bahçıvanı döverek öldürdü
Dansözlere para takan kocasını bıçakladı! Ağır tahrik indirimi aldı
İYİ Parti Grup Başkan Vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı