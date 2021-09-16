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Üzerinde 'geçersizdir' yazan sahte 80 bin dolarla 20 ton mal aldı - Son Dakika

Üzerinde 'geçersizdir' yazan sahte 80 bin dolarla 20 ton mal aldı

16.09.2021 09:10

İstanbul'da, Nijerya uyruklu bir kişi, üzerinde "geçersizdir" yazan 80 bin dolarlık sahte banknot ile Türk iş adamından 20 bin ton ekmek mayası satın aldı.

İstanbul'da, Nijerya uyruklu bir kişi, üzerinde "geçersizdir" yazan 80 bin dolarlık sahte banknot ile Türk iş adamından 20 bin ton ekmek mayası satın aldı. Akıllara durgunluk veren olayda dolandırıldığını son anda fark eden Türk işadamı, polise giderek şikayetçi oldu. Zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yurt dışına gıda ürünleri ihraç eden Türk işadamı A.D., üç yıldır karşılıklı ticaret yaptıkları Nijerya uyruklu A.A.I.A.'ya, son alışverişlerinde 100 bin dolar karşılığında 20 ton ekmek mayası sattı. Yüklü miktarda mayayı satın alan A.A.I.A., karşılığında ilk etapta 20 bin dolar kaparo aldı. Türk işadamı A.D., daha önce defalarca 100 binlerce dolar tutarında ticaret yaptıkları Nijeryalı işadamına güvenerek paranın geri kalan 80 bin dolarını 13 Eylül'de teslim almak üzere sözleşti. A.D. ile Nijerya uyruklu tüccar geçtiğimiz Pazartesi günü kalan paranın teslimi için Bakırköy Kartaltepe Mahallesindeki bir kafede bir araya geldi.

Güvendiği Nijeryalı sahte para balyalarını verir vermez uzaklaştı

A.D., kafede ticaret yaptıkları Nijeryalı A.A.I.A.'ya ikramda bulunduktan sonra sattığı ürünün geri kalan kısmı olan 80 bin dolar parayı alarak çantasına koydu. Güvendiği için de paraları incelemeye gerek duymadan çantasına koyduğu sahte banknotlar ile buluşma noktasından ayrıldı. Kafeden çıkan ikiliden banknotları alan A.D. ayrı yöne, Nijeryalı A.A.I.A. ayrı istikamete doğru yürüyerek uzaklaştı. Bir müddet sonra çantasına koyduğu banknotlar halindeki para balyalarını inceleyen Türk işadamı, üzerinde "geçersizdir" yazan 80 bin dolarlık sahte banknotlarla karşılaştı. Üç yıldır ticaret yaptıkları kişi tarafından dolandırıldığını fark eden ve bu nedenle şaşkına dönen A.D., kısa süreli paniğin ardından gözleri az önce ayrıldıkları Nijeryalı A.A.I.A'yı aradı. Çevrede göremeyince durumu hemen polise bildirdi. Soluğu poliste alan A.D., zanlının eşkalini emniyet ekiplerine tarif etti.

Polis dolandırıcıyı yakaladı, adli makamlar serbest bıraktı

Yapılan dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi, sokaklar didik didik arandı. Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalarda, Nijeryalı dolandırıcı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının üzerinde yakalandığı sırada 802 adet daha sahte dolar ele geçirildi. Yabancı uyruklu şüpheli sorgulanmak üzere Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmaniye Polis Merkezine götürüldü. A.A.I.A., karakoldaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Nijeryalı dolandırıcının, sevk edildiği adli makamlarca "adli kontrol" hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman-İHA)

Üzerinde 'geçersizdir' yazan sahte 80 bin dolarla 20 ton mal aldı
Üzerinde 'geçersizdir' yazan sahte 80 bin dolarla 20 ton mal aldı
Üzerinde 'geçersizdir' yazan sahte 80 bin dolarla 20 ton mal aldı
Üzerinde 'geçersizdir' yazan sahte 80 bin dolarla 20 ton mal aldı

İstanbul, Nijerya, dolar, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üzerinde 'geçersizdir' yazan sahte 80 bin dolarla 20 ton mal aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üzerinde 'geçersizdir' yazan sahte 80 bin dolarla 20 ton mal aldı - Son Dakika
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