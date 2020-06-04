Üzerinde gezinirken yakaladığı keneyi, doğaya bıraktı - Son Dakika

Üzerinde gezinirken yakaladığı keneyi, doğaya bıraktı

Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, üzerinde gezinirken fark ettiği keneyi cam bir kavanoza koyarak doğaya bıraksa da, vatandaşları kene tehlikesine karşı uyardı.

Üzerinde gezinirken yakaladığı keneyi, doğaya bıraktı, System.String[]

Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, üzerinde gezinirken fark ettiği keneyi cam bir kavanoza koyarak doğaya bıraksa da, vatandaşları kene tehlikesine karşı uyardı.


Sivas Cem Vakfı Şube Başkanı Ünal Karataş, gün içerisinde yaptığı doğa yürüyüşünün ardından dinlenmek için uzandığı esnada üzerinde kene gezindiğini fark etti. Üzerinde gezinen keneyi kendisine zarar vermeden yakalayan Karataş, keneyi cam bir kavanoz içerisine muhafaza edip, yerleşim yerlerinden uzakta doğaya bıraktı. Karataş, keneyi doğaya bırakmasına rağmen vatandaşları kene tehlikesi konusunda uyardı.


"Uzandığım sırada yüzümde hissettim"


Keneyi dinlenmek için uzandığında yüzünde fark ettiğini belirten Karataş, "Bizde herkes gibi pandemi sürecini temastan uzak sosyal mesafe kurallara uyarak evde geçirdik. Yeni normalleşme süreciyle de evlerimiz de sıkıldığımız için kendimizi doğaya bırakalım dedik. Doğa yürüyüşü yaparken muhtemelen orada bu küçük dostumuz bize misafir olmak istemiş. Eve gelip dinlendiğim sırada üzerimde yüzüme geldiğini fark ettim. Tabi o anda ben bunu fark edince elimle refleks yaparak onu üzerimden düşürüp bir cam şişe içerisine koydum " dedi.


Keneyi doğaya bıraktı, sinek dahi öldürmüyor


Yakaladığı kenenin fotoğrafını bir akademisyene teyit ettirdikten sonra, takipçilerini kene tehdidine karşı uyarmak için sosyal medyada paylaştığını belirten Karataş, "Beni tutmadığı için biraz rahattım çünkü üzerimden çıkarmadım. Zaten tuttuğunda da bırakmayan bir hayvanmış. O şekilde olduğu için de biraz rahattım. Tabi öldüremedim. Ben evimde küçük bir sineği dahi gördüğümde, beni rahatsız ettiğinde camı açıp gitmesini salıyorum. Keneyi bulduktan ertesi gün götürüp doğaya bırakmak istedim ama tabi ki öncelikle sosyal medya hesabımda paylaştım. Bu küçük dostumuzun da sahasını işgal ettiğimizde bize misafir olabileceğini göstermek istedim, nasıl ki bizlerde onlara misafir olabiliyorsak" dedi.


İl dışından gelecek vatandaşlara kene uyarısı


İl dışından Sivas'a gelecek vatandaşların keneye karşı duyarlı olmaları gerektiğini belirten Karataş, "Sivas'ın coğrafyasında ve ülkenin coğrafyasında da kene vakalarında özellikle yaz aylarında bir artış gözüküyor. Özellikle gurbetten gelen, sılayı rahim yapan hemşehrilerimiz ve büyük şehirden gelen hemşehrilerimiz Sivas'ın ilçe ve köylerine akın ediyor. Ben bu süreçte de bu vatandaşlarımızın özellikle Korona vakalarından sonra kene vakarında da artış yaşanmaması için dikkatli olmalarını istedim. Bu sebeple de bu paylaşımı yaptım" dedi.


Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının, Korona ile benzerlik gösteren belirtileri olduğunu vurgulayan Karataş, vatandaşların doğada açık renkli giysiler giymesini tavsiye etti."Yüksek ateş, halsizlik, bulantı, kusma gibi durumlar Kovid 19 hastalığıyla benzerlik gösterdiği için takibinin iyi yapılması gerekiyor. Özellikle Sivas'ın coğrafyası dağıyla, tepesiyle gerçekten güzel bir tabiata sahip ve bu da insanları cezp ediyor. Mesire alanları, doğal gölleri, kayalıkları, ırmak kenarları gibi cezp eden zenginlikleri bu bölgelere rağbet oluşturuyor. Bu sebeple de en azından vatandaşlarımızın kenelerden korunmak için açık renkli giysiler giymesini, pantolon paçalarını çorapların içine sokmasını, eve geldiklerinde üzerlerini kontrol etmeleri gerekli. Kene tehlikesine farkındalık oluşturmak adına sosyal medya hesabımdan yaşadıklarımı paylaşma gereği hissettim ve kenelere de dikkat çekmek istedim" şeklinde konuştu.


Yaz ayında tüm vatandaşların kene konusunda dikkatli olmasını ve önemler almasını dile getiren Karataş, vatandaşlara sağlıklı bir yaz dönemi dileğin de bulundu. - SİVAS

Cem Vakfı, Karataş, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 09:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üzerinde gezinirken yakaladığı keneyi, doğaya bıraktı - Son Dakika

Son Dakika

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım         
16:22
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak         
16:13
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum         
16:06
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki         
15:56
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları         
15:51
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi         
15:50
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı         
15:29
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü         
15:24
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz         
15:20
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler         
14:59
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı         
14:45
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak         
14:42
Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak         
14:42
Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi         
14:37
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt         
14:28
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek         
14:25
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı         
14:24
Alacak verecek meselesinden benzin istasyonunu basan iki kişi, feci şekilde dayak yedi Alacak verecek meselesinden benzin istasyonunu basan iki kişi, feci şekilde dayak yedi         
14:02
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı         
13:39
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu         
13:38
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak         
13:34
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı         
13:23
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi         
13:18
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti         
13:15
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü         
13:13
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi         
13:05
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler         
12:57
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek         
12:44
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş         
12:39
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 16:32:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üzerinde gezinirken yakaladığı keneyi, doğaya bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]